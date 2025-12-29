台南雙警命案高院開庭 凃員姊姊：弟忌日化身蛾探望母親

殺害台南雙警的凶手林信吾（中）。（資料照，民眾提供）

前科累累男子林信吾殺害台南市雙警，今天下午，高等法院台南分院開準備庭，檢方與林男律師為中正大學鑑定報告證據能力問題爭論不休。遭殺害的員警凃明誠二姊直言兇手應判死刑、下地獄去懺悔罪行；凃員大姊也透露，今年8月22日胞弟忌日當天，似弟化身1隻蛾飛回家探望母親，讓凃母傷心不已。

凃員二姊說，連家庭、學校、社會都無法教育加害者了，如何期待司法矯正機關能教育凶手？林信吾剝奪他人生命，就該負起相對應的責任，而不是在殺人後，變成律師認為需要矯正、教育及保護的對象，這樣非常不公平，林就該經由國家公權力判死刑、下地獄，懺悔殺死2名警察的罪行。對於這些話，林信吾當庭聽後面無任何表情。

凃員大姊也透露，今年8月22日是胞弟離世第三年忌日，當天忽然有1隻蛾飛進家裡、先停在父親的杯子上，後來又飛到母親房間床頭上停留一整夜，後來母親跟她講這件事、哭得很傷心；他們相信這隻蛾是明誠化身飛回來看望長輩，3年了，弟弟沒有忘記家中至親，還會回來探視。

對於檢方起訴殺害2警的犯罪事實，林信吾重申他全部認罪、沒有意見。

至於二審合議庭委由中正大學犯罪研究所對林信吾有無教化可能性做鑑定，林的律師舉出多點質疑，主張此鑑定報告沒有證據能力，還要求學校提出鑑定過程的全程錄音、錄影。

公訴檢察官曾昭愷說，其實除了上帝外，沒有什麼人能去鑑定他人有無教化可能性，且司法院也未提供教化可能性的鑑定單位，教化可能性是犯罪學的預防思想學說，我國刑法仍是應報思想主義，希望法官不要被這觀點綁架、失去審案的方向，法官仍應回歸社會正義對教化可能性問題自行做判決，否則無異鼓勵社會的私刑正義風氣；他不同意林辯護律師的看法。

法官吳書嫻說，檢、辯雙方對於鑑定報告與聲請調查證據的爭執，會由合議庭評議，此案先候核辦，暫時不訂下一次開庭的庭期。

2022年8月22日近午，涉偷機車騎到台南安南區台江大道1處墓地躲藏喝酒的林信吾，發現南市二分局員警凃明誠、曹瑞傑2人駕車到該地查贓，林嫌涉持刀先後狠刺殺凃、曹2員警傷重致死，還搶走凃的配槍，一審依2個強盜殺人罪判林信吾2個死刑，目前上訴二審審理中。

