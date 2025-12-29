有貴人相助守帳戶 銀行行員一句話阻數百萬損失

銀行行員高度警覺，順利阻止民眾被詐數百萬。（警方提供）

銀行櫃檯前，行員開口關心「這筆錢是你自己要用嗎?」、「對方有沒有催你今天一定要辦好」，近日在台東就阻止了近300萬元損失，也算是「一句萬金」。

警方表示，日前，一名民眾前往玉山銀行台東分行辦理提款業務，表示資金用途為投資虛擬貨幣，並稱「朋友介紹、很穩定」。行員察覺該投資說法與常見詐騙話術高度相似，除耐心關懷勸說外，立即通報警方到場協助，成功攔阻新臺幣50萬元。

請繼續往下閱讀...

另在彰化銀行台東分行，一名民眾欲匯款大額現金，稱係「房屋修繕使用」。行員進一步關懷詢問「修繕對象是誰？有沒有合約或估價單？」時，發現民眾說詞反覆，且提領金額與實際需求明顯不符。行員憑藉敏銳判斷，深入關懷詢問後，驚覺民眾疑似遭詐騙集團誘騙，通報警方協助，最終成功攔阻高達新臺幣236萬元，避免多年積蓄付諸流水。

為肯定銀行行員在第一線即時把關，分局長特別於日前親赴玉山銀行、彰化銀行，逐一頒發攔阻詐騙獎勵，感謝行員在日常業務中多問一句、多看一眼，成為防詐最重要的一道防線。

台東警分局統計，截至12月18日止，該分局今年已成功攔阻詐騙案件共75件，攔阻金額高達新臺幣5133萬元，分局呼籲民眾，凡遇到標榜「保證獲利」、「穩賺不賠」投資機會，或要求以各種名目提領、匯款、購買虛擬貨幣者，皆為常見詐騙手法，務必提高警覺，可撥打165反詐騙專線或就近向警方查證，共同防堵詐騙犯罪，守護自身財產安全。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

銀行行員高度警覺，順利阻止民眾被詐數百萬。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法