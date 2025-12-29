太子集團4台籍幹部羈押期限將屆 檢方聲請延押2個月

太子集團4名台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、李守禮、邱子恩，今被台北地檢署聲請禁見延押2個月（資料照）

台北地檢署偵辦太子集團在台公司洗錢案，繼11月起已發動4波搜索行動，將太子集團在台公司幹部辜淑雯、王昱棠等8人聲押禁見獲准，其中第一波收押的4名幹部王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩等4人，羈押期限將屆滿，但全案仍有事證、金流待釐清，台北地檢署今日向台北地院聲請禁見4名被告延押2個月。

專案小組追查，太子集團利用在台公司，斥資40多億元購入11戶台北市「和平大苑」豪宅、48個車位，及布加迪、勞斯萊斯、法拉利等名車，並在台北101大樓租辦公室發展「瓦力」等境外線上博弈賭博遊戲。

專案小組調查，太子集團購宅有付現、也有貸款，尼爾公司負責繳交部分房貸、管理費等，天旭公司找工程師設計博弈程式，顥玥公司提供後勤客服服務；不僅如此，陳志在香港成立博高公司購買遊艇，除提供集團幹部享樂使用，還疑幫集團走私黑錢。

專案小組自11月初接連發動4波行動，聲押禁見台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、陳志左右手李添在台特助李守禮、幹部邱子恩、集團旗下尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊，以及幫集團管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國共8人獲准，其中辜淑雯、王昱棠、李守禮、邱子恩羈押期限將屆滿，檢方今日向法院聲請延押。

