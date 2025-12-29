為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    太子集團4台籍幹部羈押期限將屆 檢方聲請延押2個月

    2025/12/29 17:16 記者王定傳／台北報導
    太子集團4名台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、李守禮、邱子恩，今被台北地檢署聲請禁見延押2個月（資料照）

    太子集團4名台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、李守禮、邱子恩，今被台北地檢署聲請禁見延押2個月（資料照）

    台北地檢署偵辦太子集團在台公司洗錢案，繼11月起已發動4波搜索行動，將太子集團在台公司幹部辜淑雯、王昱棠等8人聲押禁見獲准，其中第一波收押的4名幹部王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩等4人，羈押期限將屆滿，但全案仍有事證、金流待釐清，台北地檢署今日向台北地院聲請禁見4名被告延押2個月。

    專案小組追查，太子集團利用在台公司，斥資40多億元購入11戶台北市「和平大苑」豪宅、48個車位，及布加迪、勞斯萊斯、法拉利等名車，並在台北101大樓租辦公室發展「瓦力」等境外線上博弈賭博遊戲。

    專案小組調查，太子集團購宅有付現、也有貸款，尼爾公司負責繳交部分房貸、管理費等，天旭公司找工程師設計博弈程式，顥玥公司提供後勤客服服務；不僅如此，陳志在香港成立博高公司購買遊艇，除提供集團幹部享樂使用，還疑幫集團走私黑錢。

    專案小組自11月初接連發動4波行動，聲押禁見台籍核心幹部辜淑雯、王昱棠、陳志左右手李添在台特助李守禮、幹部邱子恩、集團旗下尼爾創新負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、天旭公司財務主管陳麗珊，以及幫集團管理遊艇的香港博高公司在台帳房、博高在台設立的玄古管理顧問公司現任負責人王俊國共8人獲准，其中辜淑雯、王昱棠、李守禮、邱子恩羈押期限將屆滿，檢方今日向法院聲請延押。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播