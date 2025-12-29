中和餛飩麵店搶位子爆口角 暴怒男拿斧頭打傷人送辦

麵店搶位子起糾紛，警方將持斧頭傷人薛嫌帶回偵辦。（記者陸運鋒翻攝）

新北市中和區一間餛飩麵店，今天中午12時許發生斧頭傷人事件，薛姓男子與陳姓男子，因消費時搶坐同一個位子引發口角，薛男竟持未開鋒斧頭朝陳男揮打，造成陳男多處瘀青，送醫幸無生命危險，而薛男則被警方帶回偵辦。

據了解，54歲薛嫌為影印機維修人員，38歲陳男則是某醫學大學臨床研究專案經理；警方調查，薛嫌當時在餛飩麵店外畫單點餐，進入後認為陳男坐在他的位子上，雙方誰也不讓誰，因此引發口角。

豈料，薛嫌心有不甘跑回停放在外的機車，拿出未開鋒的小斧頭返回店內，並朝陳男攻擊，造成陳男肩膀、手臂、手指瘀傷及擦傷，店員見狀連忙報案，警方趕抵隨即將薛嫌逮捕，查扣斧頭1把，而陳男由救護車送往衛福部立雙和醫院治療，所幸沒有生命危險。

據指出，薛嫌稱平常回家時常被野狗追，才會將未開鋒斧頭放車上防身，因自認位子被搶引起不滿，才會持未開鋒斧頭攻擊人。警方詢後，將薛嫌依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方查扣未開鋒小斧頭1把。（記者陸運鋒翻攝）

陳男手臂遭斧頭揮打受傷。（記者陸運鋒翻攝）

