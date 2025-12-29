北屯9清潔隊員收賄282萬私運垃圾 中檢起訴24人

台中市環保局北屯清潔隊員張裕騰夥同隊上8名清潔隊員，向業者收取費用私運廢棄物，共獲利282萬，台中地檢署依貪污等罪嫌起訴24人。（記者陳建志翻攝）

台中市環保局北屯區清潔隊員張裕騰、陳念恩等9人，明知無清除處理機構許可文件不得受託清除、處理廢棄物，同時不得私自接受非法廢棄物代收業者委託清除、處理廢棄物，但從2021年到2024年8月間，竟與黃姓等13名業者勾結，開小貨車到業者經營處所非法清運廢棄物，再由垃圾車對接清運，共獲利282萬1100元賄款，台中地檢署經兩波搜索約談，羈押張男等3人，今天偵結，依貪污、圖利、廢棄物清理法等罪嫌，起訴張男和業者共24人，並建請量處適當之刑。

台中地檢署表示，接獲通報台中市環保局北屯清潔隊有違法貪污情事，由黃鈺雯檢察官指揮重案支援中心檢察事務官、法務部廉政署中部地區調查組、法務部調查局航業調查處、內政部警政署保安警察第四總隊支援警力共同偵辦，先後在今年9月4日、10月31日，分兩波在60處住居所、辦公室執行搜索，查扣相關證物，並聲押禁見清潔隊員張裕騰、陳念恩和受僱的張伯豪。

中檢查出，北屯區清潔隊員張裕騰，從2021年到2024年8月間，勾結黃姓等13名經營薑母鴨、檳榔攤、鐵板燒、麻辣火鍋、美髮店等業者，指派私下聘僱的張伯豪，還有清潔隊員陳念恩駕駛小貨車至業者處所載運廢棄物，再開到大台中環保市場等地點，與清潔隊的垃圾車對接清運，3年多共向13名業者收取282萬1100元的賄款。

台中地檢署偵辦後，將張裕騰等9名清潔隊員，依貪污罪之公務員對於違背職務行為收受賄賂、對主管事務圖利，廢棄物清理法之公務員假借職務上之機會非法清除、處理廢棄物等罪嫌起訴；黃姓等13名業者，則依貪污罪之非公務員對於公務員關於違背職務行為交付賄賂、廢棄物清理法之非法清除、處理廢棄物等罪嫌起訴，

中檢指出，張裕騰自2013年任職中市環保局，明知不得以公有垃圾車收運店家產出的一般事業廢棄物，卻為一己私利聘用張伯豪、陳念恩等人，向黃姓等13名業者非法收運廢棄物並收取報酬，甚至利用長期任職北屯區隊的職務影響力，勾結賴姓等垃圾車駕駛員，以自用小貨車與北屯區隊垃圾車對接方式清運廢棄物，濫用公有清運資源，破壞清運管理制度及公平競爭秩序，惡性重大，但考量張嫌已坦承犯行，建請法院量處適當之刑。

