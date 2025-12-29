醉男拒檢逃7分鐘落網 吃19張近30萬元罰單

新北市黃姓男子酒駕劇減，逃亡7分鐘仍被查獲，警方除以公共危險罪嫌送辦，再祭出19張共29萬餘元罰單。（記者吳仁捷翻攝）

新北市警三重分局員警28日晚間巡邏途經大同南路，發現前方一輛轎車行車忽左忽右，上前攔停，黃嫌假意配合，卻加速逃逸，警員通報攔截圍捕，7分鐘後在中正北路巷內攔獲黃嫌，喝令他熄火下車受檢，黃男醉言醉語，警方一測下，呼氣值達0.50mg/l，警方除依公共危險罪嫌送辦，更目視、過濾監視器對沿路違規拒捕的黃嫌開罰，祭出酒駕、拒檢等19張罰單，金額高達29萬餘元，酒駕付出慘痛代價。

三重警分局員警28日晚間巡邏途經三重區大同南路、環河南路口時，發現前方一輛轎車行駛過程不穩左右偏移，上前盤查、攔檢，41歲黃男假意配合，減速後加速逃逸，員警通報攔截圍捕，7分鐘後會同友軍，在三重區中正北路540巷內查獲黃嫌，要求他熄火、壓制下車酒測，酒測值達0.50mg/l，全案依公共危險罪逮捕帶返所偵辦。

警方將黃嫌帶返所，他辯稱酒駕心虛逃逸，但警方除依公共危險罪移送新北地檢偵辦，對於黃嫌沿路違規，也依路口監視器、密錄器佐證，祭出拒檢逃逸1件、紅燈右轉3件、闖紅燈5件、轉彎未打方向燈1件、跨越雙黃線2件、任意以迫近、驟然變換車道或其他不當方式，迫使他車讓道1件、遇停標字之交岔路口，不依規定停讓3件、變換車道未打方向燈2件及酒駕等19張罰單，依法開罰29萬餘元，吃官司還收鉅額罰單，因酒駕付出慘痛代價。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

