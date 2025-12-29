為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    不只關還要賠！提供帳戶助詐567萬 2寶爸判刑1年、賠250萬

    2025/12/29 14:47 記者陳冠備／彰化報導
    辜姓男子提供銀行帳戶由詐騙集團使用，導致9名被害人合計遭詐567萬。法官審理，依違反洗錢防制法判處辜男有期徒刑1年、併科罰金12萬元，另須賠償250萬元。（資料照）

    

    彰化縣辜姓男子獨自育有2子，打零工的他經濟陷入膠著，竟鋌而走險，將多個銀行帳戶交由詐騙集團使用，導致9名被害人合計匯入投資款達567萬多元。彰化地院審理，依違反洗錢防制法判處辜男有期徒刑1年、併科罰金12萬元，另已有2名被害人提起求償，再判辜男須賠償250萬元。

    判決書指出，辜男於2022年底，將自己名下的台幣、外幣帳戶及網路銀行帳號、密碼等資料，提供給身分不詳的詐騙集團成員使用。詐騙集團隨後在臉書刊登投資廣告，佯稱可透過「卡內基總部股票」投資網站操作、保證獲利，誘騙被害人依指示匯款。

    其中葉姓被害人誤信話術，陸續將200萬元匯入辜男帳戶，款項隨即被詐騙集團轉走。檢警清查發現，共有9名被害人將投資款項匯入辜男帳戶，總金額高達567萬多元，詐騙集團藉此製造金流斷點，掩飾、隱匿不法所得去向。

    法官審理指出，辜男明知提供帳戶可能遭用於詐騙及洗錢，仍將帳戶資料交付他人使用，與被害人損害間具有相當因果關係，須負侵權行為賠償責任。

    辜男辯稱，離婚獨自撫養2名子女，因平日打零工，經濟狀況不佳，無力一次償還鉅額款項。

    法官認為，辜男雖坦承犯行，但迄今未與被害人達成調解並賠償，因此依違反洗錢防制法判刑1年，併科罰金12萬元，另外須賠償葉姓被害人200萬元，蔡姓被害人50萬元，合計須賠償250萬元。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

