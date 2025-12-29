為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    曾主導電視台亮槍假新聞 中部角頭郭平輝告別式警荷槍制約

    2025/12/29 14:33 記者陳建志／台中報導
    曾捲入18年前電視台「亮槍」假新聞的中部角頭郭平輝，今天舉辦告別式，警方出動荷槍員警維安。（民眾提供）

    曾捲入18年前電視台「亮槍」假新聞的中部角頭郭平輝，今天舉辦告別式，警方出動荷槍員警維安。（民眾提供）

    曾捲入18年前電視台「亮槍」假新聞的中部角頭郭平輝，近年行事低調，擔任宮廟主委，本月13日傳出因病過世，享壽65歲，今天家屬在台中市立殯儀館舉辦告別式，因他生前交友廣闊，大批親友到場捻香，警方特別出動荷槍員警到場制約，現場秩序良好、平和落幕。

    郭平輝18年前曾捲入TVBS「亮槍錄影帶」假新聞事件，當年他教唆黑幫份子周政保亮槍自拍影帶恐嚇，TVBS播出該新聞後引發社會譁然，結果被查出該影片竟是由TVBS記者史鎮康協助拍攝，史男因此事離開新聞圈，多名電視台主管也因此事去職，警方並追出郭平輝就是幕後主謀，事後被法院判刑2年。

    郭平輝出獄後轉趨低調，近年在台中擔任宮廟主委，較少過問江湖事，不過去年8月一名張姓男子趁宮廟辦普渡，假意前往擔任志工，趁機接近郭男，持槍對他開了8槍，造成郭男腳部受有2處槍傷，事後張落網辯稱，郭平輝和詹姓乾爹有債務糾紛，為討公道才犯案，但郭男否認。

    據了解，郭平輝今年9月被診斷出罹患腫瘤，在本月13日不敵病魔辭世，家屬今天在台中市立殯儀館景福廳舉辦告別式，因生前交友廣闊，有大批親朋好友來送行，警方為避免發生衝突等意外，也出動荷槍員警到場維安、制約，現場秩序良好、平和落幕。

