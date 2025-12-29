為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    雪霸匹匹達山難1死遺體明天吊掛 同行4山友斷糧獲救

    2025/12/29 14:27 記者彭健禮／苗栗報導
    雪霸國家公園匹匹達山域山難事件的同行4名山友今天近午平安抵達小雪山資訊站。（圖由苗栗縣消防局提供）

    雪霸國家公園匹匹達山域發生40歲山友林姓男子疑因失溫而死亡之山難事件，同行4名山友因糧食用罄，只好留下同伴下撤，4人今天近午平安抵達小雪山資訊站。苗栗縣消防局表示，然原規劃以空勤直升機將林男遺體吊掛下山的勤務，則因現場天候不佳，無法飛行，只能待明日再試。

    雪霸國家公園高山於12月20日起降雪，高山雪景迷人。林男一行5人於12月25日展開「雪山西稜」縱走，原規劃28日下山；未料，林男於26日下午2點多行抵匹匹達山下方箭竹林時，出現疑似失溫情況，同行山友隨即通報119救援。

    苗栗縣消防局獲報後，派遣搜救人員整裝，會同雪霸國家公園管理處巡山員及保七第五大隊人員組救難小組展開救援行動，惟救難小組剛入不久，於當天晚間6點26分獲報林男失去生命跡象。

    救難小組連日來挺進救援，苗栗縣消防局更接續派遣2批次8人接力；由於林男同行4名山友昨日糧食已用罄，若持續留守山上，同樣岌岌可危，遂先行下撤，於今天中午11點36分，與苗栗縣消防局第一梯次4名山搜人員、雪管處保七第五大隊人員等平安抵達小雪山資訊站。

    苗栗縣消防局表示，第二梯次4名山搜人員則持續上山，於中午11點43分抵達林男處，協助以捲式擔架包裹，規劃以空勤直升機吊掛下山，但因現場氣候不佳，直升機無法飛行，只能待明日再試，山搜人員也先行下撤紮營待命。

    苗栗縣消防局表示，然原規劃以空勤直升機將林男遺體吊掛下山的勤務，則因現場天候不佳，無法飛行，只能待明日再試。（圖由苗栗縣消防局提供）

