    強化橫科義消水域救援設備 新北議員助添購防寒、救生衣

    2025/12/29 14:13 記者吳昇儒／新北報導
    橫科消防分隊王欣麟（右）幫忙檢視裝備是否符合規格。（記者吳昇儒翻攝）

    橫科消防分隊王欣麟（右）幫忙檢視裝備是否符合規格。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市汐止區橫科義消分隊因周邊並無溪流或海域，早年未配發專業水域救援裝備，但近年來因人力機動調配，遇到水域緊急救援狀況需要支援時，可能需要分隊義消前往支援。新北市議員張錦豪為了增加義消弟兄的救災能力，以建議款幫忙添購防寒衣、激流救生衣及雨衣、鞋。讓救災人力調配能夠更機動，且保護義消們的安全。

    新北市議員張錦豪表示，新北市的義消都是經過專業的訓練，必要時能直接投入災害現場進行搶救，而目前水域救援採區域聯合救援方式，常需要周邊單位支援，因此聽到橫科的義消隊員裝備不足時，便想到用建議款，幫忙添購設備，讓義消人員無後顧之憂，專心投入救災工作。

    張錦豪指出，此次共協助購置防寒衣21套、雨衣26件、雨鞋26雙。防寒衣及激流救生衣2套，讓義消弟兄們能夠有足夠的裝備投入救災行動。

    新北市議員張錦豪（右四）協助橫科義消分隊爭取水域救災設備。（記者吳昇儒翻攝）

    新北市議員張錦豪（右四）協助橫科義消分隊爭取水域救災設備。（記者吳昇儒翻攝）

    此次添購21套防寒衣、雨衣及雨鞋等救災裝備。（記者吳昇儒翻攝）

    此次添購21套防寒衣、雨衣及雨鞋等救災裝備。（記者吳昇儒翻攝）

    圖
    圖
