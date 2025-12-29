詐防條例明表決 司改會：減刑限半年和解「不利被害人」獲償

行政院拍板修正「詐欺犯罪危害防制條例」，司改會指草案中，6個月內全額賠償才可減刑的規定過於嚴苛，恐影響被害人實際獲償，並呼籲重大案件維持合議庭審理。（資料照）

行政院擬具「詐欺犯罪危害防制條例」修正草案預計明日表決。司改會表示，草案仍有研議空間，包括第46、47條規定被告須於6個月內完成全額賠償方可減刑、第9條帳戶凍結措施缺乏救濟，以及第44條將重大案件改採獨任審理，並強調，許多詐欺案件在半年內根本難以在自首後或自首6個月內進入審判或安排調解，減刑條件過嚴恐不利被害人獲償，建議放寬至言詞辯論終結前。

警政署統計，2025年11月平均每天財損高達1億9970萬多元。為此，行政院草案聚焦高額詐欺犯罪，金額達100萬元處3年以上、10年以下徒刑；1000萬元以上可處12年以下；1億元以上則由7年起跳。法務部強調，修正草案第46、47條要求自首自白且於一定期間內全額賠償者，才有減刑機會，旨在加速填補被害人損害。

修正後的草案第46、47條規定，被告若有意爭取減刑，必須在「自首後6個月內」與被害人完成和解並支付全部賠償金額。司改會今發聲明指出，司法偵查與審判程序曠日費時，許多案件在半年內根本無法進入審判或安排調解，建議應將減刑的時限放寬至「言詞辯論終結前」，以增加被告賠償的意願，提高被害人真正獲得賠償的可能性。

此外，草案新增第9條第4項，賦予警方得通知金融機構將疑似涉及詐欺犯罪帳戶列為警示，並暫停所有交易功能。司改會表示，初衷雖然是攔阻金流，但仍頻傳誤判警示帳戶或無關帳戶遭連累凍結的情況，且即便解除警示，民眾常因留有異常紀錄而面臨信用不佳的困擾，而此类處分應經檢方許可，以求程序嚴謹，並應參考刑事訴訟法賦予民眾向法院聲請撤銷或變更處分的救濟機會。

司改會說，草案第44條將所有「詐欺犯罪」列為非屬須合議審判案件，即意味著就算涉及犯罪組織、刑責重大的詐騙主謀，一審時也僅由1名法官獨自審理。不過，詐欺案件案情複雜程度不一，若由獨任法官審理恐顯草率，建議針對達到「強制辯護」門檻的重大詐欺案，仍應維持由3位法官組成合議庭審理；針對部分詐欺被告如遭詐騙交付帳戶本身而成為受害者，呼籲修法應保有更多彈性，以期符合比例原則與罪責程度的平衡。

