為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    情侶搭公車與女乘客口角疑遭嗆「要殺你」 報警怒告恐嚇

    2025/12/29 12:15 記者陸運鋒／新北報導
    姚男向警方說明，控訴劉女出言「要殺你」等言論。（記者陸運鋒翻攝）

    姚男向警方說明，控訴劉女出言「要殺你」等言論。（記者陸運鋒翻攝）

    新北市姚姓男子與女友昨天搭公車時，看見劉姓女子正喝斥其他人太吵，便上前關心好言相勸，卻疑遭劉女嗆聲「要殺你」等言語，引起情侶檔不滿爆發口角，警方獲報趕抵時，雙方已無衝突，由於姚男堅持提出告訴，警方將通知劉女到案說明，依恐嚇罪嫌偵辦，並釐清事發經過。

    新店警分局調查，49歲姚男與43歲謝姓女友昨下午1時許搭公車外出，行經新北市新店區時，看見41歲劉女不滿公車上有人講話很吵，劉女便出言喝斥，而這對情侶則向劉女說「覺得吵可以自己坐車」，雙方為此不滿起口角。

    警方指出，雙方於口角期間，劉女疑嗆「要殺你」等言語，而3人在新店中興路三段、寶中路口下車後，姚男立即打110報案，而謝女則尾隨劉女至七張捷運站公車站，並隨劉女搭上公車，雙方又於車上再次發生爭執，公車司機見狀便停車等待警方到場。

    警方指出，員警陪同姚男到場後，雙方已經沒有衝突，而姚男堅持提告，隨後將情侶檔帶回派出所製作筆錄，至於劉女因非現行犯，不願隨警方前往派出所，後續將通知其到案說明，依恐嚇罪嫌函送台北地檢署偵辦。

    警方呼籲，有任何需要可撥打110尋求協助，警方已加強大眾運輸巡守，確保第一時間到場守護民眾安全。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播