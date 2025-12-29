桃園男凌晨派出所旁空地丟汽油瓶縱火 警2小時內逮到人

褚姓男子凌晨在普仁派出所旁空地丟汽油瓶縱火，警2小時火速逮人。（警方提供）

桃園市警察局中壢警分局普仁派出所旁邊空地，今（29）日凌晨1時20分許遭人丟擲汽油瓶縱火，當下火勢微小隨即自行撲滅，因起火地點鄰近派出所，相當敏感，警方獲報調閱監視器，循線在2小時內逮捕34歲褚姓男子，他疑似患有精神方面疾病，辯稱當下因為情緒不佳，才有縱火的脫序行為。

警方調查，褚男當時騎乘機車抵達該空地，再持裝有汽油的玻璃米酒瓶點燃後，往普仁派出所旁空地投擲，幸好火勢微小隨即自行撲滅，路過民眾見空地有火，立即向派出所值班員警報案，警方獲報後調閱監視器，前往褚男租屋處逮人，初步調查褚男對失序行為坦承不諱，警詢後依公共危險罪嫌依法偵辦，並建請檢察官羈押，預防再犯。

中壢警分局長林鼎泰強調，任何涉及縱火、危害公共安全之行為，警方均將嚴正以對、迅速查辦，絕不寬貸；另呼籲民眾如發現可疑危險行為，應即時通報警方，共同維護社會治安與公共安全。

