台中潭子民宅火災屋主被燒死！老父痛哭：可能是汽車電池爆炸......

94歲老翁懷疑火災是因兒子拿回家的汽車充電池爆炸釀禍。（記者歐素美攝）

台中市潭子區一處民宅今天凌晨發生民宅大火，66歲連姓男屋主被燒死，94歲父親獲救哭訴，可能兒子把汽車電池帶到二樓房間充電引起爆炸，他曾聽到爆炸聲；消防單位表示，屋內充斥很多老舊電器，詳細起火原因還有待調查。

今天凌晨2時21分，大雅警分局接獲119轉報，潭子區和平路巷內一處民宅發生火警，立即派遣頭家派出所員警到場處理，發現2樓有火勢，鄰居告知屋內父子分別受困1、2樓，員警隨即拉設封鎖線並實施交通管制，配合消防人員救災，火勢撲滅並破門後，一樓受困的94歲連姓男子順利救出，經救護人員檢視無大礙；消防人員則於2樓發現屋主66歲的連姓男子已被燒死。

請繼續往下閱讀...

警方通知家屬到場，並將報請檢察官相驗釐清死因，起火原因由火調人員調查釐清。94歲老翁說，他住1樓，兒子住2樓，平常孫子同住，昨天假日沒在家，他在火災發生前曾聽到爆炸聲，可能是兒子放在2樓的電池充電爆炸。

老翁表示，兒子很喜歡修理汽車等電器用品，所以家裡堆很多電器，現在兒子沒了，很難過，今後不知怎麼辦。

孫子接獲消息今天上午也趕回家表示，母親到澳洲幫妹妹做月子，接獲消息目前正趕回台灣中，家裡沒有電動汽車，也沒有充電池，因住家已40多年，疑電線老舊起火釀禍。

消防局火調人員到火場鑑識調查。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法