    社會

    罷免徐巧芯遭散布私密照 曹興誠告謝寒冰不起訴

    2025/12/29 11:29 記者王定傳／台北報導
    前聯電董事長曹興誠。（資料照）

    前聯電董事長曹興誠遭名嘴謝寒冰爆料有中國小三，並曝光多張私密照，而對謝寒冰提告刑事違反選罷法、個資法及刑法「散布不實性影像性影像」罪嫌，但全案經台北地檢署調查後認，謝所公布的影像除1張「無法判斷」是否為深偽外，餘未發現深偽，且曹興誠當時是罷免國民黨立委徐巧芯的領銜人，謝提出影像質疑曹與中國女子過從甚密，且他擔任罷免案領銜人，動機可議，尚屬合理評論範疇，通通不起訴。

    曹興誠擔任罷免徐巧芯領銜人，遭藍營圍攻，散布中國小三不雅照，他認為，謝寒冰潑糞的幕後黑手是中共國安部，「面對這種霸凌，我不能退怯」；曹興誠當時曾指：「謝某的卑劣無恥沒有底線，決定提出偽造影音、破壞名譽的刑事、民事訴訟」。

    謝被告前往警局製作筆錄後，還曾發在YouTube頻道進行約100分鐘的直播質疑，曹興誠連洩露個資、散播性影像都告了，代表曹已經承認照片就是本人，並稱他當初公布照片就是為了證實，曹與中國人過從甚密。

    檢方調查，謝公布的影像，經送內政部警政署刑事局、法務部調查局檢測結果，除1張「無法判斷」是否為深偽外，餘未發現深偽，故尚難認影像是他人以電腦合成或其他科技方法所製作，亦難認謝寒冰有何散布謠言及深度偽造影像情事。

    檢方並認為，曹興誠當時是徐巧芯罷免案領銜人，而罷免等政治活動，為憲法所保障的重大權利，亦為民主政治基石，則發起罷免之理由及目的，自屬可受公評事項，並與公共利益緊密相關；故謝寒冰提出影像質疑曹與中國女過從甚密，且曹擔任罷免案領銜人，動機可議等情，尚屬合理評論範疇，合於個資法規範。

