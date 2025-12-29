為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    冒雪攀雪山西稜1山友失溫亡 空勤出動直升機吊掛受困4人下山

    2025/12/29 11:12 記者歐素美／台中報導
    雪山積雪阻隔，搜救人員受阻，空勤29日一早出動直升機將受困4人吊掛下山。（民眾提供）

    雪山積雪阻隔，搜救人員受阻，空勤29日一早出動直升機將受困4人吊掛下山。（民眾提供）

    台中市和平區雪山西稜博可爾山草原5名登山客發生失溫現象，其中1人因此死亡，其餘4人因糧食剩餘1天，且保暖設備浸濕、體力不支，空勤總隊今天上午9點57分出動直升機前往山區將4人吊掛上機，並降落清泉崗機場，由救護車後送醫院；至於死者大體則將等天氣晴朗後再將其運至適當地點後送下山。

    一行5人的登山隊攀登雪山，27日行經雪山西稜翠池（博可爾草原）附近，其中，40多歲的田姓男子因失溫體力不佳，隊友於當天下午4點44分向台中市消防局通報救援，其他4人也體力不支，在原地等待救援，田男並於28日凌晨死亡。

    台中市消防局27日集結，並於28日上山搜救，同時聯繫空勤總隊出動直升機救援，但因雲層太厚，直升機無法起飛，加上山區積雪達30公分且路程遙遠，搜救人員昨夜宿三六九山莊，因積雪過深，行動不便，無法接觸到一行人。

    空勤總隊第二大隊長吳昆釗表示，因博可爾山草原4名登山客糧食剩餘1天，且保暖設備浸濕、體力不支，因此空勤隊於今天上午9點57分，出動直升機從清泉崗機場起飛，目前已將4人掛上機，送回清泉崗機場，並由救護車後送醫院；至於死者，因目前山區積雪搬運不便，將俟天晴，再將大體搬運到適當地點，再由直升機吊掛運送下山。

