    社會

    雪山西稜奪命！男失溫遇難 同行山友斷糧留下同伴下撤

    2025/12/29 11:06 記者彭健禮／苗栗報導
    山友林姓男子疑失溫而失去生命跡象，其同行4名山友因糧食已用罄，處境同樣岌岌可危，只好留下同伴下撤。（圖由苗栗縣消防局提供）

    山友林姓男子疑失溫而失去生命跡象，其同行4名山友因糧食已用罄，處境同樣岌岌可危，只好留下同伴下撤。（圖由苗栗縣消防局提供）

    雪霸國家公園匹匹達山域發生山友40歲林姓男子疑失溫而失去生命跡象之山難事件。因路程迢迢，加上高山天候惡劣，救難人員經3天來冒險挺進，仍尚未到達；由於林男同行4名山友糧食已用罄，處境同樣岌岌可危，只好留下同伴下撤。救難人員則持續上山，預計中午抵達，將用捲式擔架包裹林男，等待天候許可下由直升機吊掛下山。

    雪霸國家公園高山於12月20日起降雪，高山雪景迷人，林男一行5人於12月25日展開「雪山西稜」縱走，原規劃28日下山，未料，林男於26日下午2點多行抵匹匹達山下方箭竹林時，出現疑似失溫情況，同行山友隨即通報119救援。

    苗栗縣消防局獲報後，派遣搜救人員整裝，會同雪霸國家公園管理處巡山員及保七第五大隊人員組救難小組展開救援行動，惟救難小組剛入不久，於當天晚間6點26分獲報林男失去生命跡象。

    因路程迢迢，加上高山天候惡劣，救難小組經3天來冒險挺進，仍尚未到達；由於林男同行4名山友糧食已用罄，若持續留守山上，同樣岌岌可危，遂先行下撤，昨晚於西勢山林道17K紮營休息，預計今天中午前抵達9K後，由雪管處人員開車接送至小雪山資訊站。

    苗栗縣消防局第2批次搜救人員則持續挺進，預計今日中午趕至匹匹達山現場，並協助以捲式擔架包裹林男，等待天候許可下由空勤直升機吊掛下山，惟據現場今早9點最新回報，高山起濃霧，視線不佳。

    苗栗縣消防局第二梯次山搜小組於今天上午9點抵達三叉營地，回報天候起濃霧。（圖由苗栗縣消防局提供）

    苗栗縣消防局第二梯次山搜小組於今天上午9點抵達三叉營地，回報天候起濃霧。（圖由苗栗縣消防局提供）

