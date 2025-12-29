為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    收賄1307萬替建商「施壓取建照」 新北前綠議員陳科名判10年8月確定

    2025/12/29 11:13 記者劉詠韻／台北報導
    前民進黨新北市議員陳科名涉向建商收賄1307萬元、施壓新北市政府工務局等單位加速核發建照等不法行為，最高法院審理認定一、二審判決並無違誤，今均予駁回，全案確定。（資料照）

    前民進黨新北市議員陳科名涉向建商收賄1307萬元、施壓新北市政府工務局等單位加速核發建照等不法行為，最高法院審理認定一、二審判決並無違誤，今均予駁回，全案確定。（資料照）

    前民進黨新北市議員陳科名先前因向違建業者收賄20萬元、施壓延遲拆除，已被判刑7年6月、褫奪公權3年定讞並入獄服刑；至於涉向建商收賄1307萬元、施壓新北市政府工務局等單位加速核發建照等不法行為，一審依貪污治罪條例處有期徒刑10年8月。案經再上訴，最高法院審理認定一、二審判決並無違誤，今均予駁回，全案確定。

    檢調查出，陳科名於2012年間涉嫌以妻子名義及隱名投資方式，插股蔡姓土方清運業者名下2家公司，並與蔡男約定，只要以議員身分協助取得建商工程發包，即可獲得報酬。

    2012年至2019年間，陳科名先後接受7家建商請託，向新北市政府工務局、城鄉發展局施壓，加速相關執照核發，並要求建商將土石清運等工程交由指定廠商承包，藉此收受不法利益共計1307萬元，檢方因此將其起訴。

    一審新北地院審理後認定，陳科名身為民意代表，未恪守廉潔分際，6次收受不正利益，構成6個不違背職務收受賄賂罪，判處有期徒刑10年8月；二審高等法院認定原判決並無違誤，駁回上訴。最高法院今維持原判，全案確定。

    此外，陳科名另涉向自有違建廠房的業者收賄20萬元，並向新北市政府施壓協助延遲拆除，依最高法院去年3月已不違背職務收賄罪判刑7年6月、褫奪公權3年定讞；陳科名目前已入獄服刑。

    陳科名曾擔任新北市議會第1至第3屆議員，並出任市議會第三審查委員會召集人，負責審查工務局、水利局及城鄉發展局等單位相關業務。

