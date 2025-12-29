為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    再傳毒駕肇事！男子無照租車逆向撞外送員骨折 連撞7車才停下

    2025/12/29 11:03 記者吳仁捷／新北報導
    新北市黃姓毒蟲逆撞外送員及路邊7車，外送員連翻好幾圈才停下。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市黃姓毒蟲逆撞外送員及路邊7車，外送員連翻好幾圈才停下。（記者吳仁捷翻攝）

    新北市板橋區溪頭街驚傳一輛轎車逆向駛入，黃嫌無照駕駛租來的轎車曾一度停下，但不到5秒加速衝撞，撞飛一名外送員，讓他翻轉一圈，肇事轎車再連撞路邊7輛機車才停下，路人見狀報案，將全身多處骨折的外送員送醫，幸運逃過死劫，警方對肇事黃嫌驗毒，赫見陽性反應，將他依公共危險、毒品等罪嫌送辦，還要賠償醫藥費及撞車修車費用。

    海山警分局27日下午4時30分獲報，板橋區溪頭街驚傳一輛轎車撞傷路邊一名外送員，再連撞7車才停下。

    新海所員警到場，發現40歲黃嫌無照駕駛租來的轎車於上址逆向行駛，碰撞路旁蔡男與7部普重機車，導致蔡男多處骨折，送醫急救，幸無大礙。

    警方對黃男酒測值0，但他精神狀態不佳，警方現場觀察與研判，對黃男施以「唾液毒品快篩試劑」檢測，結果為陽性反應，除對黃男採尿鑑定，訊後依公共危險、過失傷害案暨違反毒品危害防制條例移送新北地檢署偵辦。

    另針對黃男無照駕駛、逆向行駛及毒駕等違規行為，依違反道路交通管理處罰條例第21條第1項、第45條第1項第1款及第35條第1項掣單告發，最高開罰6萬多元。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    新北市黃姓毒蟲逆撞外送員及路邊7車才停下。（記者吳仁捷翻攝）

