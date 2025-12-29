為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    張文「人生空白期」發生什麼事？警方全面查訪釐清

    2025/12/29 10:47 記者王冠仁／台北報導
    警方追查張文犯案動機。（記者王冠仁翻攝）

    台北市警方為了釐清張文隨機殺人的動機，全面分析、釐清他生前的相關紀錄、活動軌跡。暨日前警方清查出他金流、通聯門號等資料，並前往相關犯案地點以雷射掃描儀完整記錄現場後，近期則是派員分別前往他歷年來相關工作地點，訪查朋友、同事等，設法追查出他在沒有工作的「人生空白期」，到底發生什麼事情導致他犯案。

    據了解，警方近來分別派員前往張文過去曾經就讀的虎尾科技大學、曾任職的保全公司、服役的軍中單位，想要訪談曾經同時期跟張文一起念書、工作的相關人員。

    不過，張文犯下冷血隨機殺人案，導致社會人心惶惶，遇到警方前來訪查的相關單位，幾乎都不願多談，或是只提供離到職、薪資紀錄等書面資料，警方並沒有從訪談中獲得有用情資。

    對此，警方將根據現有事證，與檢方進一步分析，若認為有關鍵人物需要訪談，將會由檢方發出正式的傳喚通知書。

    根據張文的金流紀錄，他在2023年8月從保全公司離職後，就沒有其他正式工作的紀錄，然而他卻曾經多次以現金方式存錢到自己的帳戶，警方不排除他從保全公司離職後，曾經四處打零工，期間接觸到的相關人事物，或許能夠讓警方推敲出他犯案動機如何形成，警方將進一步擴大釐清。

