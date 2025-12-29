為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    渣男稱片酬85萬、冒充男優合拍A片 女慘遭白嫖憤求償

    2025/12/29 10:28 記者王俊忠／台南報導
    詹姓男子誆稱片酬達八十五萬元，騙一名想當AV女優的女子到台南汽車旅館合拍A片，詐得性愛服務，台南地院刑事庭判詹六月徒刑；民事庭判詹要賠二十萬元給受害女。（示意圖）

    詹姓男子誆稱片酬達八十五萬元，騙一名想當AV女優的女子到台南汽車旅館合拍A片，詐得性愛服務，台南地院刑事庭判詹六月徒刑；民事庭判詹要賠二十萬元給受害女。（示意圖）

    在台灣想追求AV女優夢的女孩子，當心假A片廠商與假AV男優騙取性愛服務、遭到白嫖！

    1名住在雲林縣的39歲詹姓男子，以1人分飾兩角的詐騙模式，假冒亞洲最大成人創作平台廠商SWAG網站人員「李德威」；並用「李小峰」身分與1名女子以通訊軟體WhatsApp帳號聯絡稱已與廠商談好要用85萬元報酬拍1部性愛影片。

    女子信以為真、在2024年9月5日下午2點多許，同意與詹男到台南歸仁區1家汽車旅館合拍性愛片，詹男要求女方為他口交，接著以性器官進入女方的下體，進行1次性愛。事畢，詹男封鎖女子，女方才知道受騙、報警提告。

    刑事部分，台南地院法官審認詹男為滿足個人私慾，竟以詐術騙取女方為他提供性愛服務，實屬不該，雖他坦承犯行，但未與被害女子達成和解及賠償對方損失，犯後態度不佳，且他還是這類犯罪行為的慣犯，依詐欺得利罪判他6月徒刑，得易科罰金；詹男犯罪所得85萬元須沒收，如無法沒收，就追徵其價額。

    受害女並以詹男騙取她提供性服務、侵害其性自主權，造成她事後惶惶不安、再難信任他人，精神上承受極大痛苦，向詹男求償精神慰撫金，台南地院民事法官判詹男要賠償20萬元台幣給受害女子，還可上訴。

    檢察官調查並說，詹男過去屢次用這種詐騙手法、詐得女性為他提供性服務的不法利益，在台中、高雄地區都有素行紀錄。辦案人員提醒有想追求AV女優撈金夢的女性，千萬要當心提防這類假片商、假男優騙身白嫖。

