    社會

    性騷美女部屬又霸凌女科長、工友！懲戒法院前院長李伯道拒出庭

    2025/12/29 10:22 記者楊國文／台北報導
    前懲戒法院院長李伯道被控性騷美女部屬、又霸凌女科長、女工友等2案，懲戒法院職務法庭今上午傳喚李伯道開庭，但他選擇不出庭，由律師代理。（記者楊國文攝）

    前懲戒法院院長李伯道被控性騷美女部屬、又霸凌女科長、女工友等2案，懲戒法院職務法庭今上午傳喚李伯道開庭，但他選擇不出庭，由律師代理。（記者楊國文攝）

    前懲戒法院院長李伯道涉藉由院長淫威，共7度對美女部屬性騷擾，不僅熊抱、還噁稱「我喜歡妳」、「妳好香」等言語性騷擾，遭司法院移送懲戒，另外，監察院還指控李伯道是個「惡老闆」，多次駁斥女科長稱「有說過不要隨便請假」等方式，刁難其請假或任意責罵，經監察院彈劾，移送懲戒法院職務法院審理，職務法院今上午9時30分開庭審理李涉性騷擾、霸凌部屬等2案，但李選擇不出庭，閃躲媒體採訪。

    懲戒法院職務法庭借用高院最大的專一法庭開庭，因為是性騷擾案，因此採不公開審理，李伯道全權委託律師王婉嘉代理，移送機關司法院、監察院分別委由代表、林三元律師出庭，另外，關係機關法官評鑑委員會亦派代表出庭。

    李伯道曾任最高法院庭長、台中高分院院長，於2020年10月16日升任三審的懲戒法院院長，職司公務人員違反風紀的懲戒事宜，也是特任官，地位崇高，卻驚爆一連串司法醜聞，震驚法界。

    法官評鑑委員會（法評會）調查，李伯道於2023年懲戒法院院長任內，涉嫌7度對美女部屬性騷擾，包括在公務活動住宿飯店房間拉被害人雙手、環抱，還噁稱「我很喜歡妳」，及在辦公室獨處時，不僅環抱、撫摸被害人背部，並稱「妳好香」。

    事發後，司法院要求李伯道自請退休，美女部屬才勇敢提出申訴，經司法院、法評會均決議性騷擾成立，被監察院彈劾，司法院、監察院將李移送懲戒法院職務法庭進行懲戒。

    另外，監察院查出，李伯道涉以不當言語、刁難請假等方式，霸凌該院女性工友及女科長，李伯道對於女工友請假、蒸便當、洗便當盒及無法及時提供電話號碼、和同事說話等事，及一名女科長處理院長室換氣密窗、職務宿舍噪音等事項，都苛刻要求或任意責罵。

    監察院調查發現，李伯道曾在女科長等2位部屬請假時出言駁斥，質問「有說過不要隨便請假」、「沒有人利用上班時間去掃墓，我們法院工作太輕鬆了」，或斥責「跟妳講過不可以跟同事講話，妳聽不懂嗎」、「妳頭殼是裝什麼」、「讓機關蒙羞」等，責備她們。經司法院職場霸凌防治與申訴調查小組、法評會及司法院人審會認定成立「職場霸凌」。

    察察院指出，李擔任懲戒法院院長，竟利用公務上的權勢，持續性濫用其權力，以不當、羞辱性言詞責罵女科長等2人，造成冒犯、羞辱及貶低其人格尊嚴，亦認定構成「職場霸凌」，損及法官尊嚴及司法形象，將李彈劾，並移送懲戒法院職務法庭審理。

