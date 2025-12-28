旅美精算師也中招！假投資被詐3000萬 返台協同警誘捕2車手

旅美精算師遭詐團騙取3000萬，聯手北市警誘捕車手賴男（右）。（記者姚岳宏翻攝）

長期生活在美國加州擔任精算師的68歲台灣籍男子，誤信詐騙集團假投資股票，先後匯出美金95萬元（約合新台幣3000萬元），詐團得知他本月返台，又要他再付200萬元手續費，稱可拿回本金及獲利，精算師跟警方聯手，成功誘捕2名車手，警方正擴大追查背後詐團核心成員。

警方調查，該名精算師長期居住於美國加州矽谷一帶，今年6月間，在網路遇上詐騙集團，對方以加入群組下載APP可代選代操股票等假投資話術，引誘他分次匯款美金共95萬元，等精算師10月底返台，家人提醒可能遇上詐騙，他上警局詢問此事，但由於趕著回美國處理事情，約定下次回台再處理。

該精算師本月再度回台，詐團食髓知味，以「領取獲利需先支付手續費」為由，要求被害人如加碼支付新台幣200萬元現金，可領回超過1倍的本金加股票獲利，精算師早知有異，向中山分局中山二派出所求助。

警方獲報，指揮專案小組與被害人配合，雙方約定12月27日上午10時許，在中山北路二段93巷咖啡廳進行面交，待現場面交的28歲賴姓男車手現身接過款項時，員警立即上前壓制逮捕，並在店外攔查負責監控的31歲共犯吳男。

警方除查扣相關面交憑證及手機，於搜索賴男隨身物品時，又搜出愷他命及毒品安非他命咖啡包，詢後將賴、吳2嫌依詐欺、毒品危害防制條例移送台北地檢署偵辦，正持續向上溯源追查詐騙集團核心成員。

警方呼籲，凡涉及「穩賺不賠」、「高額獲利」或「需事先支付高額現金始能提領獲利」等話術，均為詐騙慣用伎倆。如有疑慮，請撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話查證，共同守護財產安全。

警方從被捕車手身上搜出毒品等。（記者姚岳宏翻攝）

