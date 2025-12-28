為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    南二段登山隊訊號失聯今報平安 玉管處籲善用衛星通訊、留守人

    2025/12/28 17:03 記者陳鳳麗／南投報導
    玉管處排雲山莊工作人員24日冒低溫強風，在三叉山搜尋遲歸山友。（玉管處提供）

    一支4人登山隊27日爬南二段，因天候惡劣緊急避難在訊號盲點的塔芬谷山屋，家人聯絡不上而報案請求救援，搜救人員冰雪中搜尋之際，該隊今日報平安。由於24日也有類似案件，玉管處呼籲建立留守人制度、善用衛星通訊、照既定行程，且充分裝備，恢復訊號立即回報。

    玉管處指出，昨日（27日）一隊行經南二段的4人隊伍，原訂由轆轆谷山屋推進至大水窟山屋，因天候惡劣緊急在塔芬谷山屋避難，該處是訊號盲區，無法與家屬聯繫，家人擔心出事而報案求援。高雄市消防局與該處梅山站出動搜救人力在冰雪中搜尋，所幸今天一早該隊已與高市消防局聯絡上，人員平安。

    無獨有偶，24日也有1名獨攀山友在玉山後四峰行程中，因較晚返回圓峰山屋，同住山友擔心而報案，幸好該山友隔日清晨回到山屋。這兩起案件，動員不少救援人力，天氣不佳也增加搜救危險。

    玉管處說，呼籲山友建立留守制度，留守人一定要了解登山行程與訊號點；長程縱走路線或高難度行程，應攜帶Garmin inReach等有雙向通訊功能的衛星定位通訊裝置；訊號一恢復馬上回報，避免家人擔心。

    另也請山友照預定行程行進，除非緊急需求最好避免隨意變更路線或夜間行軍，讓留守人精確掌握位置，萬一發生意外，救援單位也能在第一時間精確縮小搜索範圍。此外，冬季低溫風險高，元旦假期將再有冷氣團，登山出發前審慎評估氣候，出發時則要裝備充足。

    玉管處人員漏夜搜尋未回到圓峰山屋的山友，燈光照射下可看到植物被冰霜覆蓋。（玉管處提供）

