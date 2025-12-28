19歲男當兵前打工遭晶洞砸死 母淚控雇主盼勞檢重視

19歲余姓男子27日隨雇主到五股協助搬運200公斤重晶洞，不幸遭砸中頭部身亡，檢警今天相驗，余母盼相關單位查清楚，還給愛子公道。圖為案發現場。（警方提供）

新北市19歲余姓男子搬運200公斤重晶洞，遭砸中身亡，檢警今天相驗，母親難以接受噩耗，控訴兒子當兵前打工，未料遭從車上倒下的晶洞砸中，送醫不治，聲淚俱下指控雇主未投保勞、健保，希望檢方讓她知道兒子死因，還給愛子公道，希望勞檢單位重視。

據了解，余姓男子與47歲余姓老闆、同事26歲蔡男到五股鄉外寮路搬運200公斤重的水晶洞藝品，余男與蔡男將晶洞搬上貨車時，疑未妥善固定，造成晶洞倒下，砸中余男頭部血流如注，當場失去生命徵象，到院回天乏術，蔡男腳部也遭壓傷自行就醫。

警方到場，將在場人帶回調查，全案通報新北地檢署相驗，釐清是否涉及業務過失致死，也轉報市政府勞工局、勞檢處稽查有無違失。

余男母親陳婦今天到新北市殯儀館相驗，她指控兒子當兵前為補貼家用打工，未料不幸發生後，雇主竟未幫孩子投保勞、健保，家屬難過之際也覺得疑點重重，畢竟一個19歲的孩子去執行如此危險的工作，只有他遭遇不幸，真的無法接受，當時雇主在車上，是否操作不慎，跟余男一起在車下的同事，當時有無協助或要他閃避。

余母說，這些家屬都無法接受，希望檢察官調查清楚，讓她知道孩子到底是怎麼沒有的。

余母表示，孩子因年輕不知道勞、健保重要性，未料出事後，驚覺雇主余男未投保勞、健保，她真的很希望相關單位重視、查清楚，只是當兵前打個工，這樣就沒了小孩，沒有人能接受。

據了解，依法雇主應為勞工申報加保，若未加保勞工發生職業災害，將被處以應繳納保險費4倍至10倍金額的罰鍰。勞工因職業災害死亡或失能，雇主未依勞動基準法規定補償或補償不足額時，更會被處以死亡補助或失能補助相同金額的罰鍰。

