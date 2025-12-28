台中偵查佐南投辦案撞傷女騎士 二審改判國賠67萬

台中霧峰分局黃姓偵查佐，5年前開車到南投辦案撞上唐姓女騎士，提告求償國賠472萬，台中高分院改判應賠67萬元。（記者陳建志攝）

台中市警局霧峰分局一名黃姓偵查佐，5年前出勤務駕車行經南投草屯療養院旁的道路，撞上騎機車的唐姓女子，造成她全身多處骨折送醫，唐女主張車禍導致罹有憂鬱、失眠、焦慮等症狀，包括醫藥費、看護費、精神撫慰金要求國賠472萬，霧峰分局則認為太高，台中地院認為兩人過失責任為唐女3成、黃男7成，一審判霧峰分局應國賠43萬，雙方都不服上訴二審，台中高分院撤銷原判決，判決應國賠67萬元，可上訴。

唐女主張，霧峰分局偵查隊黃姓偵查佐，2020年11月25日上午9點多，執行勤務駕駛自小客車行經南投衛福部草屯療養院旁的道路，行經閃光紅燈路口卻未停車再開，撞上唐女的機車，造成她右側近端脛骨粉碎性骨折、左側手腕遠端橈尺骨骨折、手腳擦挫傷等傷害，且因車禍導致罹有憂鬱、失眠、焦慮等症狀。

請繼續往下閱讀...

唐女主張，包括醫藥費、看護費、不能工作損失和精神撫慰金，按兩人過失比例唐女3成、黃男7成，扣除保險、慰問金1萬6000元後，尚應國賠472萬3037元。

霧峰分局則辯稱，唐女罹憂鬱、失眠、焦慮等徵狀，與車禍並無因果關係，不得請求相關醫療費用、就診計程車資、工作損失或慰撫金。且應舉證2020年12月6日起至2021年4月19日期間有請看護必要，並因是由親屬擔任看護，不得以專業看護每天2000元費用當計算基礎，加上唐女也有過失，需負擔3成的肇事責任，求償金額過高。

台中地院認為，黃姓偵查佐行經閃光紅燈號誌交岔路口，未暫停讓幹道車先行為肇事主因；唐女行經有閃光黃燈號誌路口，未減速慢行，為車禍發生次因，審酌住院、就診交通費、看護、精神慰撫金等費用，依唐女3成、黃男7成的肇事責任，唐女得請求賠償金額為99萬2095元，在扣除強制汽車責任險、保險理賠後，可請求國賠43萬4109元，唐女、霧峰分局都不服上訴二審。

台中高分院審理後，二審近日審結，仍認定霧峰警分局需負國賠責任，撤銷原判決，改判須賠償67萬元，仍可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法