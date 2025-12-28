未上市生技股地下交易 2掮客「低買高賣」賺百萬被起訴

士林地檢署偵辦地下盤商非法代售未上市生技股案，賴男、黃女透過低價收購、高價轉售牟利百萬，被士檢起訴。示意圖。（資料照）

台北市男子賴正泰夥同女子黃麗年涉嫌充當地下盤商「掮客」，以每股僅1至2元的極低價收購未上市生技股，再轉手以20多元高價拋售，從中牟取逾百萬元的價差。士林地檢署偵結後，認定2人違反證券交易法事實明確並提起公訴，同時建請法院沒收全數不法所得。

檢方調查，黃女於2020年間，引介友人孫姓女子與賴正泰認識。2人明知未經金管會許可不得經營證券業務，卻共同謀議，以低於市價（每股約1至2元）的價格，分批向孫女取得其受託代售的某生物科技公司股票，共計61萬6000股。

隨後，賴男將該批股票以每股21至23元的價格，轉賣給陳姓、林姓地下盤商集團所提供的林姓人頭。透過此買賣價差，賴男與黃女從中非法獲利約61萬至123萬元，並由2人平分所得。

檢方追查發現，賴男2022年間故技重施，以每股1至2元的極低代價，向另一名李姓證人取得1萬2000股股票，再次透過林姓人頭辦理過戶轉售，從中賺取數千元價差。

案經刑事局及調查局北部機動工作站移送，檢察官查驗財政部國稅局監視室提供的交易清單明細、股東印鑑卡等證據，認定犯罪事實明確。偵訊時，賴男、黃女已坦承部分犯罪事實，除有證人作證，亦有相關股票過戶申請書、財政部國稅局交易清單等證據在卷可佐。

檢方認定，2人行為已違反證券交易法第44條，觸犯同法第175條非法經營證券業務罪，除了依法提起公訴外，並建請法院沒收2人全數犯罪所得，若無法沒收則追徵其價額。

