    首頁 > 社會

    國3無牌狂飆200公里放煙火 彰化4男「玩命關頭」被判易科刑

    2025/12/28 16:11 記者陳冠備／彰化報導
    吳姓、陳姓男子夥同許男、葉男上國道飆車，時速高達200公里，甚至打開天窗施放煙火。彰化地方法院審理，依公共危險等罪判4人2月至6月不等徒刑。（記者陳冠備攝）

    彰化吳姓、陳姓男子夥同許男、葉男，去年9月凌晨在國道3號台中路段併排高速飆車，時速高達200公里，過程中甚至打開天窗施放煙火，猶如電影「玩命關頭」，行徑囂張。彰化地方法院審理，依公共危險等罪判4人2月至6月不等徒刑。

    判決書指出，吳男沒有駕照，卻找來友人飆車，去年9月先開車載許男與陳男至彰化與友人會合後，隨即拆除車牌，並以膠帶遮蔽擋風玻璃作為辨識記號，再前往南投埔里參加車聚，隨後與葉男在台中烏日交流道附近會合，凌晨2點多直接開上國道「續攤」飆車。

    4人駕車於國道3號北向烏日至龍井路段，佔據車道併排直線競速，許男更從天窗探身燃放煙火，火星、煙霧與巨響交織，嚴重干擾其他用路人視線與行車安全，迫使車輛閃避、減速，危害公眾往來安全。

    此外，吳男與陳男拆除車牌、未裝eTag，導致國道ETC系統無法辨識，短繳通行費277元、191元，另涉詐欺得利罪。法院認定行為惡性重大，依法判處吳、陳各6月，葉男5月，許男2月徒刑，均得易科罰金。

