為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    新竹租客蟑螂現蹤 滿屋子垃圾雜物 女房東見慘狀腿軟

    2025/12/28 14:49 記者洪美秀／新竹報導
    新竹租客蟑螂現蹤，租客留下滿屋子垃圾及雜物和家具，女房東見慘狀整個腿軟。（讀者提供）

    新竹租客蟑螂現蹤，租客留下滿屋子垃圾及雜物和家具，女房東見慘狀整個腿軟。（讀者提供）

    新竹地區出現租客蟑螂！有租客退租後，留下滿屋子垃圾及各式雜物，且屋內多處被破壞，牆壁及地板都出現各種破壞痕跡，租屋處的慘況讓許姓女房東看了傻眼又腿軟，花了20萬元請人整理清運及油漆裝修，而租客不僅不讀不回，更積欠房租及屋損金額7萬多元，讓女房東哭訴遇到租客蟑螂，好慘！

    女房東受訪陳述，租客一開始入住後，押金還付不出來，她見租客是外送員，生活不易，押金少收了5000元，沒想到住一陣子後，房租就開始拖欠，後來去修洗衣機時，就看到滿屋子堆了不少東西，當時就要求租客要清理及別堆放，後來租客連續積欠4個月房租，便要求中止租約及要求租客需搬離租屋處，沒想到租客積欠租金後退租，她進屋內一看整個傻眼腿軟。

    女房東說，出租的房子屋內17坪，是2+1房型的住家，結果屋內每間房間都被堆滿各式各樣雜物與垃圾，就年走道也堆滿各種家具及衣物，幾乎無法站人及走動，且地板及牆壁也被破壞，屋況只能用慘慘慘形容。

    女房東說，她也要求租客要清理垃圾及將雜物家具搬走，但租客一開始已讀，說願意花1年半償還積欠的租金及整理清運費7萬多元，最近則不讀不回，人間蒸發，讓她氣到將租客蟑螂的惡行惡狀PO上網路，要大家小心這種租客蟑螂，更哀嘆光是請人整理及清運垃圾雜物及油漆已花了20多萬元，如今被欠的7萬多元拿不回來，還得花一大筆費用整理，已氣到要告上法院。

    新竹租客蟑螂現蹤，租客留下滿屋子垃圾及雜物和家具，女房東見慘狀整個腿軟。（讀者提供）

    新竹租客蟑螂現蹤，租客留下滿屋子垃圾及雜物和家具，女房東見慘狀整個腿軟。（讀者提供）

    新竹租客蟑螂現蹤，租客留下滿屋子垃圾及雜物和家具，女房東見慘狀整個腿軟。（讀者提供）

    新竹租客蟑螂現蹤，租客留下滿屋子垃圾及雜物和家具，女房東見慘狀整個腿軟。（讀者提供）

    新竹租客蟑螂現蹤，租客留下滿屋子垃圾及雜物和家具，女房東見慘狀整個腿軟。（讀者提供）

    新竹租客蟑螂現蹤，租客留下滿屋子垃圾及雜物和家具，女房東見慘狀整個腿軟。（讀者提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播