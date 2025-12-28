揹6條通騎車載女友逆向拒檢 逃竄1公里被逮吞10罰單

高男騎機車行經新北市中和區時逆向行駛，被巡邏警方發現攔查，但他拒檢逃逸1公里多次違規，最後棄車逃逸仍遭到警方壓制逮捕。（記者陸運鋒翻攝）

身揹6條詐欺、竊盜等通緝的高姓男子，騎機車行經新北市中和區時逆向行駛，被巡邏警方發現攔查，但他非但不停車，反而催油門加速，還沿路逆向、闖紅燈約1公里，最後棄車徒步逃逸，仍遭到警方壓制逮捕，除了移送偵辦，另開出10張罰單。

中和警分局調查，32歲高嫌居無定所，為台中、台東、花蓮、屏東地檢署所發布詐欺、竊盜、毒品通緝犯；高嫌於本月下旬晚間10時許，騎機車載著女友行經中和區南工路、光華路口時逆向行駛，被巡邏警方發現違規上前攔查，但他該拒不受檢並加速逃逸。

警方追捕過程中，高嫌多次逆向行駛、闖越紅燈約1公里，行徑相當誇張，嚴重危害用路人安全，在警方持續追緝下，高嫌於中和區景安路82巷口棄車逃逸，警方見狀立即上前將其壓制逮捕。

警方指出，全案詢後將高嫌依詐欺、竊盜、毒品危害防制條例通緝及公共危險罪嫌移送新北地檢署偵辦，另逃逸過程中多次違規，分別告發逆向行駛5件、闖紅燈3件、不服稽查取締1件及無照駕駛1件，最高可處6萬7200元罰鍰。

警方將高嫌壓制逮捕，查出他身揹6條詐欺、竊盜等通緝。（記者陸運鋒翻攝）

