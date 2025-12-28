為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    北市A1事故行人、慢車逆勢增 11月4起有3人逾80歲

    2025/12/28 14:08 記者何玉華／台北報導
    台北市行人、慢車事故增。台北市長蔣萬安要求提高對行人及慢車違規的取締強度。（記者何玉華攝）

    台北市警察局交通警察大隊統計今年1至11月交通事故A1（當下或24小時內死亡）人數，較去年同期減少11人，主要為機車減少10人，但行人跟慢車都增加；台北市長蔣萬安表示，過去兩年汽機車禮讓行人，行人安全獲得大幅改善，但部分民眾因此不再有馬路如虎口的意識，常低頭划手機過馬路或不依號誌穿越，要求警方提高對慢車跟行人違規的取締強度，也要將車輛不停讓行人列為執法重點。

    台北市今年1至11月交通事故整體死傷人數，較去年同期增加，較前3年平均低，行人死傷明顯低於去年同期跟前3年平均值，主要肇因為未依標誌或標線穿越道路、穿越道路未注意左右來車。11月A1有4人，其中3人超過80歲，一例為騎腳踏車闖紅燈、一例未走行穿線，一例為穿越道路時，疑因公車盲區肇禍。

    交大說明，未走行穿線的長者意外發生在清晨4點多，後續會評估在部分路段設置欄杆，增加違規穿越的阻礙；公車意外的部分，駕駛長在轉彎時確有停下再起步，當時剛好是下課時間，前門站滿了學生阻礙了視線，長者剛好也回頭招呼同伴，兩個巧合造成遺憾，已評估調整行穿線位置，讓車輛在轉彎時減少盲區。此外，今年有7件自行車A1是高齡長者，多數肇因都是闖紅燈或未依號誌行駛。

    蔣萬安日前在道路安全交通會報中特別要求公共運輸處，要求業者確實落實執行公車前後門禁止乘客站立區的規範，若有人站立，請駕駛長廣播說明，請乘客離開禁站區，避免影響行車的視野跟安全。蔣萬安也提到，今年1至11月行人死傷事故呈現冬高夏低的「微笑曲線」，目前已進入年底及接近農曆年，要求警方將行人違規及車輛不停讓行人列為執法重點。

    他強調，過去兩年改善了行人地獄，汽機車禮讓行人，讓行人安全大幅改善；但部分民眾因此完全不再有馬路如虎口的意識，到處可見低頭滑手機過馬路的人，或不依標誌穿越馬路的民眾，因此要提高對慢車跟行人違規的執法強度。蔣萬安進一步指出，11月4起A1事故中有3位為80歲以上長者，台北市已進入超高齡社會，65歲以上長者比例接近24%，社會已進入「慢活」時代，大家要有意識，即使車道亮起綠燈，也應耐心等候長者通過行穿線，多一份停等，就多一份保障。

