    首頁 > 社會

    上網PO「殺人」留言 上班族及男大生涉恐嚇公眾罪宜蘭警方送辦

    2025/12/28 13:02 記者江志雄／宜蘭報導
    PO出「好想殺人又錯帳了」的上班族男子，辯稱只是抒發情緒，仍被警方函送法辦。（圖由警方提供）

    PO出「好想殺人又錯帳了」的上班族男子，辯稱只是抒發情緒，仍被警方函送法辦。（圖由警方提供）

    北捷連續攻擊發生後，網路社群陸續出現偏激言論，宜蘭縣警局查獲2名男性網友在Threads上發布「殺人」字眼留言，通知他們到案說明，當事人供稱抒發情緒或導正偏頗言論，無殺人意圖，警詢後將依恐嚇公眾罪函送檢方偵辦。

    宜蘭縣警局今天（28日）指出，警方接獲檢舉及網路巡邏，查出2名網友分別發布「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」、「好想殺人又錯帳了」等留言，有恐嚇或預告犯罪意圖，引起其他網友恐慌。

    警方認為貼文影響公共秩序與社會安定之虞展開調查，經蒐證分析，循線追查得知貼文者身分，1人是23歲上班族，另1人19歲男大生，目前住在雙北地區，26日通知到案釐清發文動機。

    PO出「好想殺人又錯帳了」的上班族男子辯稱，只是單純抒發情緒，沒有殺人意圖。男大生留言「台灣人民素質真是一級棒，是我當殺人犯一定到處砍，反正最後都會怪政府」，供稱是網路上有人惡意帶風向，他想要導正偏頗言論，否認殺人犯意。

    宜蘭縣警局提醒大家，切勿在網路平台發佈煽動暴力、恐嚇威脅或散布不實言論貼文，各界若發現具危險性網路言論，請及時報案，警方將嚴正查處遏止不法行為。

    男大生為自己的留言辯解是想導正網路上偏頗言論，但未獲警方採信。（圖由警方提供）

    男大生為自己的留言辯解是想導正網路上偏頗言論，但未獲警方採信。（圖由警方提供）

