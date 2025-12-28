為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    震懾隨機暴力 東港警海巡琉球大演習

    2025/12/28 12:15 記者蔡宗憲／屏東報導
    震懾隨機暴力 東港警海巡琉球大演兵。（記者蔡宗憲攝）

    震懾隨機暴力 東港警海巡琉球大演兵。（記者蔡宗憲攝）

    碧海藍天的屏東小琉球，是全台觀光熱點，但近日台北捷運隨機傷人案件引發社會集體焦慮，不少遊客擔心：「離島治安防禦是否出現真空？」

    為了掃除疑慮，東港警分局在琉球大福新碼頭遊客中心，發動一場代號「快打護島」的震撼演習，首度結合海巡署與特勤警力跨域聯手，在觀光客眾多的港區強勢壓制「持刀歹徒」，場面逼真程度讓路過遊客直呼：「警察這回玩真的！」

    演練現場模擬遊客中心，突然出現數名滿身酒氣的滋事份子，不僅對著過往遊客咆哮，甚至在眾目睽睽之下掏出預藏利刃，瘋狂揮舞並脅持現場服務人員。尖叫聲瞬間劃破島上的寧靜，緊張氛圍逼真。

    面對宛如北捷喋血案的突發狀況，東港分局展現「報案快、到場快、處理快」的決心。隨著刺耳的警笛聲響起，島上警力先行抵達封鎖現場，緊接著，快打人員與海巡署官兵如神兵天降，迅速形成滴水不漏的包圍網。警方在幾秒鐘內將持刀嫌犯奪刀擊倒，強勢壓制在地，現場響起的清脆上膛聲與喝令聲，展現守護民眾安全的魄力。

    「琉球的治安，沒有一分一秒的假期！」東港警分局長高志正表示。他指出，隨著琉球觀光人數連年創下新高，每日上萬名遊客駐留，如何防範密閉式交通節點或人潮聚集區的隨機暴力，是警方當前的重中之重。

    高志正強調，這次演練特別納入「跨域整合」概念，是為了打破行政藩籬，確保小琉球在面對重大治安威脅時，能有海陸聯合的防禦戰力，讓遊客與小琉球鄉親都能安心享受每一場島嶼旅行。

    圖
    圖
