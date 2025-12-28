為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    守護路口安全！平鎮警強力取締大型車違規成效提升逾8成

    2025/12/28 11:25 記者李容萍／桃園報導
    平鎮警強力取締大型車違規成效大增。（警方提供）

    桃園市警察局平鎮警分局​為有效降低大型車輛肇事風險，自11月29日起，展開為期1個月的「強力取締大型車違規」專案行動。經統計，專案期間共取締各項違規達165件，較去年同期的90件大幅成長83 ％，展現警方維護交通秩序、保障市民用路安全的堅定決心。

    平鎮警分局交通組長王瑞程今（28）日表示，近期各地頻傳涉及大型車輛的重大交通事故，造成嚴重傷亡與財產損失。經數據分析，大型車的違規行為往往是事故發生的主因，為此警方鎖定轄內易肇事路段，強化巡邏密度並嚴加取締，期盼透過執法韌度，有效預防悲劇重演。

    平鎮警分局自11月29日至12月28日展開為期1個月的「取締大型車違規」專案勤務，規劃警力在多事故路段加強巡邏，經統計，專案期間共取締大型車各項違規165件，較去年同期90件取締成效增加83 ％。

    平鎮警分局呼籲，大型車因車體高大，存在視野死角與內輪差等潛在風險，駕駛人應時刻保持防禦駕駛觀念，轉彎時落實「慢、看、停」；同時提醒一般用路人，行經大型車旁時應保持安全距離，切勿搶快或進入視覺死角。警方將持續滾動式調整勤務配置，維持執法強度，守護市民平安回家的路。

    平鎮警強力取締大型車違規成效大增。（警方提供）

