普發1萬元掀詐騙潮 高市刑大推貓咪動畫揭陷阱

全台「普發1萬元」後，詐騙集團藉機操弄話術、設局誘騙，自稱中國富商男子以情感話術行詐，聲稱可代辦「普發1萬元」申請，成功誘使婦女寄出金融帳戶本，成了人頭警示戶，高市刑大今製作刑事貓咪Al反詐動畫，讓貓咪角色帶大家看清詐團的陷阱。

動畫以隊長「黑豹」為核心，率領 CSI 專家「路卡」、偵查高手「大斑」、科技貓「貓克」與潛行專家「闇影」共同出任務，完整解析兩起近期發生的普發金詐騙案件，其中「黑豹」的原形是刑大收養的一隻全黑流浪貓。

刑大今（28）日指出，高市近期破獲2件與普發現金1萬元有關之詐騙案件，第一案例為「假交友結合普發金詐騙」，婦女遭自稱中國富商男子以情感話術誤導，並聲稱可代辦「普發1萬元」申請，成功誘使婦女寄出金融帳戶本。

另一案則為典型「假檢警詐騙」，詐騙集團假冒郵局、警察與檢察官，使用偽造公文、假證件，使民眾誤信遭冒領普發金，進而依指示交付金融卡、密碼與金飾；普發1萬元議題持續延燒，詐騙集團也藉機無差別行騙。

為讓不同年齡層都能輕鬆理解詐騙手法，高市刑大以人氣角色「刑事貓咪小隊」正式推出全新動畫，用貓咪角色帶大家看清詐團的陷阱。

為吸引民眾目光，刑大特別委請義守大學視覺藝術與設計學系透過AI生成方式設計動畫，製作團隊為吸引民眾目光想破腦袋，團隊有人剛好大喊「今天好冷」、「快被凍結了」，意外成為動畫「凍結帳戶」的梗，將這句話加入腳本，讓民眾看了忍不住會心一笑。

