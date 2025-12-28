瑪莎拉蒂毀了！台中男夜店狂歡酒駕撞石墩

台中市李姓男子，今天凌晨到夜店狂歡後，酒後開瑪莎拉蒂豪車返回租屋處，卻失控自撞路旁石墩，造成車上3名友人送醫。（記者陳建志翻攝）

台中市一名李姓男子（26歲），今天凌晨和友人到南屯一家夜店喝酒狂歡後，凌晨5點多駕駛售價至少300多萬的瑪莎拉蒂豪車返回租屋處，行經西屯區台灣大道和惠中路口時，失控自撞路旁石墩將車頭撞壞，造成車上2男1女因頭部撕裂傷等傷勢送醫，李男經酒測，酒測值高達每公升0.72毫克，訊後依公共危險罪嫌移送法辦，同車乘客未阻止酒駕開車也將依法開罰。

台中市消防局今天凌晨5點13分接獲報案，指稱西屯區台灣大道3段和惠中路1段路口有自撞車禍，抵達時發現一名年約33歲女子右後腦勺及右眉毛有2公分撕裂傷、意識清楚，另有2名男子表示身體不適，將3人送醫。

警方獲報趕至，發現李姓男子（26歲），駕駛家人所有的瑪莎拉蒂轎車，車上並載有4名乘客，行經台灣大道3段和惠中路1段路口時，失控自撞路旁的石墩，將車頭都撞壞，警方對李姓駕駛進行酒測，酒測值高達每公升0.72毫克，訊後依公共危險罪嫌移送法辦，同車4名乘客都年滿18歲，未阻止酒駕開車也都依法開罰。

警方初步調查，李男等人今天凌晨到南屯區一家夜店喝酒狂歡，凌晨5點左右酒後駕車要返回李男的租屋處，途中卻失控自撞，至於該輛售價至少300多萬的瑪莎拉蒂豪車則是母親所有。

台中市李姓男子，今天凌晨到夜店狂歡後，酒後開瑪莎拉蒂豪車返回租屋處，卻失控自撞路旁石墩，將車頭撞壞。（記者陳建志翻攝）

