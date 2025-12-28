九旬耆老不熟時下假投資話術 跑到銀行險被騙100萬

警方與行員聯手勸阻老婦。（記者王冠仁翻攝）

住在台北市士林區的一名94歲老婦人，某次用手機上網時，輾轉加入一個詐騙的投資群組，對方謊稱有穩賺不賠的「高獲利項目」，要她提領1百萬元交給「理財專員」後就可以進行投資。老婦不察，跑到銀行要領錢，幸虧行員與警方聯手攔阻她落入詐騙陷阱。

北市警士林分局今天公布這組詐騙集團的行騙話術，同時呼籲民眾，詐騙集團常利用長者對投資工具的不熟悉，誘使民眾交付現金。警方提醒，標榜「穩賺不賠」或要求「私下交款」的投資皆為詐騙。若家中長輩突然提領大筆資金或談論陌生投資，請務必提高警覺，並撥打 165 反詐騙專線求證。

警方調查，士林這位老婦人先前透過網路，認識一名「理財老師」，對方每天吹噓投資有管道，賺了多少錢，讓她看了心癢難耐。她好奇詢問，對方聲稱有一個「高獲利項目」，但是因為是內線交易，所以不能留下金流紀錄，要老婦人領錢出來交給專人儲值後，才能投資。

老婦不久後跑到住家附近的一家銀行，告訴行員要提領1百萬元，行員詢問她用途，她卻只表示「個人使用」，行員察覺異狀報警。

轄區警方到場後詢問來龍去脈，老婦這才說出實情，並堅稱對方不會騙她，說到激動處甚至一度揚言要警察不要管她。

不過，警方並未放棄，隨即針對「假投資」手法，當下立刻搜尋多則近期發生的真實案例，逐解釋詐騙集團如何以虛假App與素未謀面的「專員」誘騙民眾，最終血本無歸的慘痛結局。在員警專業分析與案例佐證的雙重勸說下，老婦看著相似的新聞畫面，這才恍然大悟，發現自己被騙，最終決定停止取款。

警方為了避免詐騙集團再次盯上老婦，同時也聯繫她家人前來銀行，請家人後續多加留意老婦的狀況，避免她再次被騙。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

