為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    外籍女與男友電話爭吵情緒激動墜落南崁溪 警消即刻救援搶回一命

    2025/12/28 10:57 記者余瑞仁／桃園報導
    警方與消防人員合力將墜溪女子從溪床中救回岸上。（桃園警分局提供）

    警方與消防人員合力將墜溪女子從溪床中救回岸上。（桃園警分局提供）

    桃園市桃園區民光東路天助橋昨（27）日傍晚發生外籍女子從橋上墜落南崁溪事故，路人見狀跑進現場附近的小檜溪派出所報案，員警即刻趕往救援，與消防局救護人員合力將墜溪女子合力抬回岸上送醫，幸僅受擦挫傷，初步了解女子是因感情問題與男友電話中爭吵，情緒激動不慎跌落溪中。

    警方表示，昨傍晚5點左右，突然有民眾匆忙跑桃園警分局小檜溪派出所大喊：「有人掉到溪裡！」警員詹云翔、邱垂綱立即趕往現場，發現該裴姓女子（34歲、越南籍）躺臥在溪水中，離岸邊約30公尺，立即呼叫支援並下水施救，同時通報消防人員到場協助；女子跌落時造成身體多處擦傷、背部劇烈疼痛無法動彈，副所長蔡國輝率支援警力趕到，與消防人員共同將女子抬回岸上，經以長背板固定後，警消合力將其抬上路面送醫治療，救回一命。

    警方初步了解，裴女與男友因感情問題在電話中激烈爭吵，一時情緒激動不慎跌落溪中，已通知其友人前往照顧，目前情緒與傷勢狀況穩定。

    員警與消防人員合力將墜溪女子從溪床中救回，用擔架抬到路邊送醫。（桃園警分局提供）

    員警與消防人員合力將墜溪女子從溪床中救回，用擔架抬到路邊送醫。（桃園警分局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播