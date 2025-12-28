為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    連大女兒都目睹！ 藉口教保護身體猥褻幼女 狼父起訴

    2025/12/28 10:24 記者王俊忠／台南報導
    W姓男子涉在台南住處以教女兒保護自己身體為由對女兒上下其手，被台南地檢署依對未滿十四歲幼女強制猥褻等罪嫌起訴。（資料照）

    W姓男子涉在台南住處以教女兒保護自己身體為由對女兒上下其手，被台南地檢署依對未滿十四歲幼女強制猥褻等罪嫌起訴。（資料照）

    1名W姓男子被控在1位女兒從就讀小學四年級到國中階段的近5年期間，於台南的住處多次以教如何保護身體為由，在女兒睡覺時對女兒上下其手、摸胸及下體外陰部，前後至少10次，受害女醒來有反抗父親；連受害女的胞姊都曾目睹父親對胞妹伸狼爪。台南地檢署依對未滿14歲幼女強制猥褻等罪嫌起訴W男。

    檢警調查，這名W姓男子於2018年9月（受害女兒念小學四年級）到2023年5月期間，受害女還未滿14歲，這段時間，他在台南市的租屋處、涉違反女兒的意願，以手撫摸女兒的胸部、大腿內側及外陰部等處，至少強制猥褻9次；2023年5月間，W男再以類似手法對女兒猥褻1次。

    檢方訊時，W男坦承多次從後方環抱女兒身體，應有碰到女兒的胸部與摸肚子，還用腳壓著女兒的腳，女兒有拒絕他並叫他出去。

    受害女說，從她念小學四年級起，父親多次喝酒後在台南住處以教導她要保護自己身體為由，趁她晚上睡覺之際，徒手摸她的胸部、大腿內側與外陰部等部位，前後至少有10次，最後一次是在2023年5月間某日。她被父親摸醒來時，有說要父親走開、不要摸她，也曾哭泣。

    受害女的胞姊也說，曾目睹父親利用胞妹睡覺時以手觸碰胞妹身體或下體情形。胞妹在小學五、六級時說過想穿長褲，不然父親會摸她，她不喜歡父親這種舉動。

    檢方偵結查認，W男涉犯對未滿14歲之幼女強制猥褻罪與強制猥褻罪，兩項犯行不同、犯意個別，請法官分論併罰。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播