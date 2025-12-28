連大女兒都目睹！ 藉口教保護身體猥褻幼女 狼父起訴

W姓男子涉在台南住處以教女兒保護自己身體為由對女兒上下其手，被台南地檢署依對未滿十四歲幼女強制猥褻等罪嫌起訴。（資料照）

1名W姓男子被控在1位女兒從就讀小學四年級到國中階段的近5年期間，於台南的住處多次以教如何保護身體為由，在女兒睡覺時對女兒上下其手、摸胸及下體外陰部，前後至少10次，受害女醒來有反抗父親；連受害女的胞姊都曾目睹父親對胞妹伸狼爪。台南地檢署依對未滿14歲幼女強制猥褻等罪嫌起訴W男。

檢警調查，這名W姓男子於2018年9月（受害女兒念小學四年級）到2023年5月期間，受害女還未滿14歲，這段時間，他在台南市的租屋處、涉違反女兒的意願，以手撫摸女兒的胸部、大腿內側及外陰部等處，至少強制猥褻9次；2023年5月間，W男再以類似手法對女兒猥褻1次。

檢方訊時，W男坦承多次從後方環抱女兒身體，應有碰到女兒的胸部與摸肚子，還用腳壓著女兒的腳，女兒有拒絕他並叫他出去。

受害女說，從她念小學四年級起，父親多次喝酒後在台南住處以教導她要保護自己身體為由，趁她晚上睡覺之際，徒手摸她的胸部、大腿內側與外陰部等部位，前後至少有10次，最後一次是在2023年5月間某日。她被父親摸醒來時，有說要父親走開、不要摸她，也曾哭泣。

受害女的胞姊也說，曾目睹父親利用胞妹睡覺時以手觸碰胞妹身體或下體情形。胞妹在小學五、六級時說過想穿長褲，不然父親會摸她，她不喜歡父親這種舉動。

檢方偵結查認，W男涉犯對未滿14歲之幼女強制猥褻罪與強制猥褻罪，兩項犯行不同、犯意個別，請法官分論併罰。

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

