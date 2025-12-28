藏大麻種子來台種植 英籍男子住處電費暴增露餡判刑4年8月

基隆地院近日審結，依製造第二級毒品罪判處施男有期徒刑4年8月，執行完畢或赦免後，驅逐出境。（記者吳昇儒攝）

英國籍男子施保羅（音譯）2023年間從荷蘭阿姆斯特丹購入大麻種子後，挾帶到我國境內。去年起，利用前妻的蝦皮帳號，購入大批生長燈、帳篷等大麻栽植工具。且家中用電量突然暴增。檢調發現異樣，到施男家中搜索，起出大麻。基隆地院近日審結，依製造第二級毒品罪判處施男有期徒刑4年8月，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

檢調查出，在台擔任外語教師的施男曾娶我國女子為妻，2023年行經荷蘭阿姆斯特丹時，竟將當地的大麻種子挾藏來台，並於同年5月，利用前妻的蝦皮帳號，購入大批生長燈、室內植物帳篷、化學肥料等物，並寄往其為於新北市的住所。

施男等設備及相關知識學習完畢後，去年1、2月間，開始利用設備種植大麻，直至今年7月，被調查局台中市調查處利用大數據比對出異狀，報請檢察官指揮偵辦。

偵辦人員於今年7月17日見時機成熟，持搜索票進入施男租屋處搜索，起出大麻植株63株、幼苗23株、大麻膏及相關栽植工具、化學藥品；並將施男帶回偵訊。

檢調偵訊時，施男坦承犯行，並表示自己本身就有施用大麻的習慣，才會透過栽種的方式自給自足。檢察官偵訊後，依違反毒品危害防制條例中的製造第二級毒品罪，將施男起訴。

法官審理時，施男供稱自己是在去年1月才開始種大麻，且大麻需要18個月才能採收，自己被逮時才剛種好不到1個月。

法官調閱其租屋處電費資料，發現施男於2023年10月間的電費破千度，但隔其帳單卻降到數百度，直到去年1月才又飆高到千度，認定他所言有據。考量他在調查人員尚未檢驗植株，在製作筆錄時，就承認栽植大麻，符合自首要件，依法得減輕其刑。故依製造第二級毒品罪，判處施男4年8月，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

