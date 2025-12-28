為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    恐怖情人！到幼兒園廣播抹黑「欠錢」 頻騷擾前女友被判刑4月

    2025/12/28 10:32 記者王錦義／花蓮報導
    花蓮地方法院。（記者王錦義攝）

    花蓮張姓男子不甘與女友分手，由愛生恨展開一連串恐怖騷擾，不僅瘋狂撥打視訊電話、到女方住處敲門叫囂，甚至教唆不明人士前往女方子女就讀的幼兒園，拿大聲公廣播抹黑「欠錢不還、當什麼家長委員」，行徑相當囂張；花蓮地方法院日前依違反跟蹤騷擾防制法，判處張男有期徒刑4月，得易科罰金。

    檢警調查，張姓被告與A女原為男女朋友，去年7月間A女透過網路訊息向張男表示「我們不要再聯絡」，雙方確定分手。未料張男無法接受被分手的事實，為求復合竟變身「恐怖情人」，從去年9月下旬開始，展開長達一個月的密集騷擾攻勢；先是利用各種社群軟體，日夜狂叩A女；見女方不理會，便傳送三字經髒話辱罵，隨後又改變策略，連續三天訂購花束送到A女工作室，附上「希望妳能原諒我」、「我愛你」等卡片求和，試圖挽回感情。

    更離譜的是，張男見溫情攻勢無效，竟轉為恐嚇與公然羞辱。檢警調查，張男不但在深夜跑到A女住處狂按門鈴、拍打窗戶，大吼大叫要A女出來，還無中生有指控A女欠錢，在門口高喊「還錢」、「把我的東西還我」。去年10月20日深夜，張男更找來4名不明男子在A女住家外徘徊站崗，更教唆2名男子前往A女子女就讀的幼兒園，拿著喇叭播放器在校門口大聲放送「ＯＯＯ欠錢不還，還當什麼家長委員」的預錄語音，造成女方極大心理壓力。

    法官審理後認為，張男不思理性處理感情問題，雖然坦承犯行，但其跟蹤騷擾手段具有持續性與反覆性，且利用他人至幼兒園廣播之行為，手段惡劣，造成被害人心生畏怖處於不安環境中，精神受有相當痛苦。考量張男雖表示有意願調解，但被害人無意願，依跟蹤騷擾罪判處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1千元折算1日，還可上訴。

