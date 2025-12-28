五股德音國小盡責工友勘災撞頭身亡 到院前不治待相驗釐清

新北市五股德音國小驚傳林姓工友勘災關閉水閥，從鋁梯上墜落撞擊後腦勺，校方及警方發現時失去呼吸心跳，到院不治。（記者吳仁捷翻攝）

1227強震襲擊，新北市傳出零星災情，警方110獲報五股區德音國小大門水管漏水，警方會同校方總務主任凌晨到校園勘災，在廁所赫見林姓工友倒在廁所內，一旁有鋁梯，頭部受傷，到院前失去呼吸心跳，警方勘驗、採證，發現住校的林男在災後因廁所水管裂開，未關閉水閥不慎從鋁梯摔倒，撞擊後腦勺，到院前不治，死因仍待相驗釐清。

相關單位公布本案時序，27日深夜11時10分，林姓工友到學校地下室拿鋁梯，民眾1時許報案大門口水管漏水，1時48分警衛開校門，警方陪同入校，凌晨2時45分總務主任發現林男倒地，2時56分到院前死亡；初判為地震後學校水管破裂，工友在廁所查看開關時從鋁梯摔落撞到頭，到院前不治。

請繼續往下閱讀...

新北市110今天凌晨1時許獲報，地震後德音國小大門漏水，警方到場查看為國小大門處水管漏水，聯繫校方警衛入內陪同查看，協助找尋水源開關，警方陪同找校方總務主任尋水源開關過程中，凌晨2時45分許，總務主任在4樓廁所內發現62歲林姓工友倒於廁所地上，旁邊有一個鋁梯，通知119人員現場急救，後送醫救治，2時56分到院前失去呼吸心跳，警方鑑識人員前往採證。

警方過濾監視器，查明死者於27日23時10分從宿舍至學校地下室拿鋁梯上樓查看水管損壞情形。

校方人員透露，死者平時居住於德音國小一樓宿舍，研判地震後水管開裂漏水，為關掉水閥，在爬梯時不慎跌落，撞擊後腦勺；已通知校方人員及家屬製作相關筆錄後，報請新北地檢署相驗釐清死因。

新北市五股德音國小驚傳林姓工友勘災關閉水閥，從鋁梯上墜落撞擊後腦勺，校方及警方發現時失去呼吸心跳，到院不治。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法