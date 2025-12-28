偷車毒駕昏睡貨車上被捕 法院裁定羈押

劉男偷車後在車內昏睡。（記者吳昇儒翻攝）

基隆一名簡姓民眾27日凌晨0時許，報案表示自己的小貨車遭竊，且被人向前開了5百公尺，竊賊還睡在車上。警方隨即前往察看，當場逮捕63歲劉姓竊賊，發現其神情渙散，隨即對他進行毒品快篩，果然驗出毒品安非他命陽性反應。警詢後，依竊盜及公共危險罪嫌，將劉男移送基隆地檢署偵辦並建請聲押。基隆地院昨日晚間，裁定劉男羈押。

基隆市警察局七堵派出所獲報後，所長曾昭展、警員王韋勛、曾胤倫立刻趕往現場查看，發現劉男在癱坐在車上，當場依竊盜現行犯逮捕，並帶回偵辦。

簡姓被害人向警方表示，自己要開車時，發現車輛不在原處，便在周邊尋找，結果發現車子被偷，而竊賊已將車開到5百公尺外的馬路中央，擔心貿然接觸對方，會發生危險，決定報警處理。

警方對劉男進行搜身，未發現違禁物品，但見其眼神渙散，且偷車後竟癱坐在車內，懷疑他有吸食毒品，隨即對他進行毒品快篩，驗出毒品安非他命陽性反應。

據悉，有毒品、竊盜前科的劉男向警方坦承自己於25日有在友人家中施用毒品海洛因及安非他命並同意配合採驗尿液。

警詢後，依規定開立毒駕告發單，並依涉犯竊盜及公共危險等罪，將劉男移送基隆地檢署偵辦並建請聲押。基隆地檢署昨日下午向法院聲請羈押，晚間8時許，法院裁定羈押獲准。

警方見劉男眼神渙散，對其進行毒品快篩。（記者吳昇儒翻攝）

