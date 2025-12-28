測速害國旅專題2-1》測速照相嚇跑國旅？屏東、台東警方搬出數字駁斥

測速照相多，影響國內旅遊的興趣。（記者葉永騫攝）

記者葉永騫／專題報導

屏東及台東縣常被外界批評測速照相設施密度高，造成兩地旅遊受到衝擊，台東縣議會為此還刪減警察局2000萬元預算，屏東縣觀光要道屏鵝公路從3號國道南州交流道到墾丁距離約70公里，共設有4支測速照相桿及2處區間測速設備，是否過於密集，看法不一，屏東縣警局特別公告全縣所有測速照相地點，希望能化解外界誤解，並強調短期內不會再增加測速照相的數量。

今年國旅台東及屏東明顯下滑，不少民意代表及民眾批評前往台東風景點及屏東墾丁沿途的測速照相桿太多，開車有壓力，加上住宿費用高，降低民眾旅遊的意願，台東縣議會為此直接刪減警察局2000萬元預算，希望能改變抓超速搶錢的觀感，降低對觀光的衝擊，而台東縣警局也公布全縣只有17支測速照相，且多集中在台9線及台11線，有些還是空桿，用意是為了避免超速，減少車禍。

屏東縣議會也有多位縣議員批評屏鵝公路南下到墾丁的測速照太多，恐讓恆春半島低迷的觀光業雪上加霜，屏東縣警局交通隊為此公布全縣只有36支測速照相桿在運作，從3號國道南州交流道南下接台1及台26線到墾丁，全程約70公里，只有4支測速照相桿及2處區間測速在運作，密度並沒有特別高，也不是為了抓速搶錢，是為提醒用路人注意車速，防止超速釀成事故。

屏東縣長周春米表示，今年11月間恆春才發生特斯拉高速行駛造成1死7輕重傷慘劇，說明設置測速照相設備有其必要性，到屏東旅遊，一定要避免開快車造成意外。

面對外界批評測速照相密度過高的疑慮，屏東縣警局強調短期內不再增加測速照相設備的數量，明年再視交通狀況進行滾動式檢討。

往墾丁沿途不但有固定測速照相，還有區間測速。（記者葉永騫攝）

墾丁的好山好水因為測速照相讓人覺得旅途變遙遠。（記者葉永騫攝）

