    首頁 > 社會

    測速害國旅專題2-2》測速照相影響墾丁觀光?民宿業者：交通便利性才是關鍵

    2025/12/28 11:00
    測速照相讓駕駛人開車壓力變大。（記者葉永騫攝）

    記者葉永騫／專題報導

    測速照相太多影響遊客到墾丁旅行的話題最近引發討論，屏東縣民宿協會理事長余松華說，不少恆春居民認為確實對當地觀光業有影響，但對中北部的民眾而言，前往墾丁的交通便利性，才是他們關心議題。

    恆春籍縣議員張榮志表示，前往墾丁只有一條屏鵝公路能到達，沒有飛機也沒有船隻和鐵路，結果公路上測速照相太多，對許多駕車到墾丁的遊客形成壓力，擔心一不留神就被拍照罰單，不但變相增加旅遊支出，出遊精神壓力又大，自然降低遊客到墾丁的意願。

    屏東縣民宿協會理事長余松華認為，墾丁的問題也是國旅的問題，主要還是交通的便利性，到墾丁只有一條路，假日又 容易塞車，拖長遊覽車司機工時，旅遊成本因而增加，加上很多人抱怨測速照相太多了，更降低了遊客到墾丁的意願，政府有必要增加交通基礎建設，讓國旅更便利。

    住恆春的張小姐說，以前到高雄只要花一個多小時，現在測速照相這麼多，時間變成要二小時以上，若遇到塞車更是苦不堪言，她認為測速照相能降低車禍功能有限，不遵守交通規則才是事故主因，政府應加強交通安全教育。

