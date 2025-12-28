新北新莊區龍安陸橋紅磚震損剝落 已封鎖維安

新北市政府表示，27日深夜宜蘭外海規模7.0地震，新北市最大震度4級，災害應變中心於深夜11時18分開設，新莊區丹鳳高中前龍安陸橋大批磁磚掉落，已封鎖現場、無人受傷。

新北市府今天發布簡訊表示，新北市災害應變中心於27日晚間11時18分開設，目前已啟動災情查通報，持續監控新北市各區災情。

消防局凌晨零時20分公布，27日深夜11時31分據報，新莊區丹鳳高中前的陸橋，有紅磚掉落，幸虧當時無人經過，無人受傷，已拉封鎖線禁止人員進出。

依據消防局提供照片觀察，原先砌在龍安陸橋橋柱牆壁的紅磚，疑似因為地震晃動，大片剝落後散落在上下陸橋的階梯上，一片狼藉。警方發現後，已經先用黃膠帶封鎖，以維護安全。

民眾黨新北市議員陳世軒今天凌晨以影片表示，3天前就有民眾反映，丹鳳高中前的陸橋壁面紅磚，因為膨脹鼓起有長條裂縫，他通報市府工務局，回覆稱，陸橋於今年8月檢視過，並無安全疑慮，未料27日晚上竟發生災情。他要求市府要全面檢修新莊區的陸橋安全。

消防說，新北119消防勤務指揮中心，受理新店區、板橋區共2件電梯受困案件，不過狀況已經解除，無人受傷。消防局致電核一廠、核二廠、台鐵、高鐵及捷運等單位，都沒有異常。（編輯：陳清芳）1141228

