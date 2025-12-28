新北民眾地震受驚嚇 消防暫未接獲重大災情

27日深夜宜蘭地震幾乎全台有感，大眾運輸捷運一度停駛，等地震停後才恢復減速行駛。截至今天零時，新北市政府消防局說，致電核一、核二以及轄區內的台鐵、高鐵及捷運場站設施等無異常。

中央氣象署資訊顯示，27日晚間11時5分發生芮氏規模7地震，地震深度72.8公里，震央位於宜蘭縣政府東方32.3公里（位於台灣東部海域）。台灣中北部縣市的震度達到4級，其他地區多為3級。

新北市可以感受到明顯的強烈搖晃，中央社記者實際觀測，住家水族箱的水因為搖晃逸出，客廳的電視傾倒，差一點倒向地板；記者趕緊一邊找到支撐點穩住身子，在搖晃中，用手扶住電視螢幕。

湯姓民眾告訴中央社記者，「地震搖晃得好可怕，她趕緊找到牆角躲起來」。住家窗外與社區樓層，則傳來部分物品掉落的聲響。因為當時搖晃厲害，並事出突然，根本來不及躲到戶外。

至今天接近零時，新北消防局說，並未接獲民眾通報災情。新北市震度4級，消防致電轄區內的核一、核二、及台鐵、高鐵場站及捷運等單位均無異常，目前各外勤單位回報，尚無災情。

從台北市返回新北的黃小姐說，當時正從捷運中山站往西門行駛，車輛行進中突然停車，等地震停止後，有恢復動力，但緩慢行駛。各捷運站則以跑馬燈告示，列車因地震因素，緩慢行駛。

震央位於宜蘭縣外海，27日深夜在宜蘭縣冬山鄉朋友家度假的黃小姐告訴中央社記者，地震發生時，原本以為是朋友在抖腳震動桌椅的晃動，後來，上下震度愈來愈大才發現是地震，接著開始左右晃動，桌上的湯都被晃出來。她說，有人躲到冰箱旁邊，有3名朋友跑去開門，一度要到戶外避難。（編輯：陳清芳）1141228

