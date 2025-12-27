國1七堵段火燒車 3人及時逃生

一輛白色轎車晚間8點半行經國道一號南下7.6公里七堵段時，車頭突然起火燃燒，基隆市消防隊員趕抵迅速滅火，車上包括駕駛等3人均未受傷。（記者林嘉東翻攝）

國道一號南下7.6公里五堵路段今（27日）晚間8點半發生一起轎車火燒車意外，基隆市消防隊獲報趕抵滅火時，車頭已竄火燃燒，還好車上包括駕駛等3人，察覺車子冒煙後，及時將車停住，並離開車子，均未受傷。至於，起火原因，有待火調科調查釐清。

基隆市消防局今天晚間8點29分獲報，國道一號南下7.6公里發生火燒車意外，派遣百福、七堵等2個分隊出動消防車、救護車共5輛，10名消防人員馳援由小隊長李岳錡及余建良帶隊前往救援。

消防隊員獲報20分鐘趕抵現場，轎車車頭已竄火燃燒，消防隊員以泡沫灌救迅速控制火勢，還好車上3人均在發生火燒車前，趕緊把車停下後下車逃生，未被火燒傷；國道警察也在車火撲滅後趕抵，正釐清車火原因中。

國道第一大隊表示，30歲的吳姓男子駕駛自小客車，發現車輛不明原因冒煙起火後，趕緊停車處理，車輛隨後就起火燃燒，警消獲報後立即趕到現場，所幸吳男及時將車輛停下，車內共3人均未受到傷害，也未波及其他車輛，吳男等人則不斷感謝警消趕到協助撲滅火勢。此外，該起車火造成車流回堵約2公里；詳細的起火原因仍待火調科進一步鑑識。

