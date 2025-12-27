為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 社會

    網友心疼! 風雪中執勤「堅忍不移」 南投女警回應了

    2025/12/27 20:42 記者張協昇／南投報導
    南投縣警局仁愛警分局翠峰派出所蕭姓女警，在雪地執勤畫面被PO上網後，引發近萬名網友按讚。（圖擷取臉書「中橫路況交通資訊站」）

    南投縣警局仁愛警分局翠峰派出所蕭姓女警，在雪地執勤畫面被PO上網後，引發近萬名網友按讚。（圖擷取臉書「中橫路況交通資訊站」）

    冷氣團來襲，加上水氣配合，合歡山昨（26日）降下瑞雪，南投縣警局仁愛警分局翠峰派出所蕭姓女警，在雪地敬業執勤畫面被PO上網後，引發近萬名網友按讚並心疼是否受凍。

    對此，蕭姓女警表示，分局提供的禦寒裝備相當充足，勤務期間也有妥善安排輪班，雖然天氣寒冷，但執勤過程中並未感到受凍不適，也感謝社會各界的關心與對警察工作的支持。

    合歡山昨天開始降雪，台14甲線翠峰（18K）至大禹嶺（41.5K）路段，實施預警性封閉交通管制，臉書「中橫路況交通資訊站」昨PO出蕭姓女警站在管制路口執勤畫面，並標註「好可憐的警察小姐姐，在外面站好久都沒有移動，不知道是不是因為結凍黏住惹⋯⋯」。

    PO文一出，引發近萬名網友按讚，並紛紛留言表示「辛苦了！」、「有看到買個咖啡請她喝，真的很敬業！」，也有網友認為警方應配發高山雪地的警用毛帽及鋪棉的長褲，給在雪地執勤的警察人員使用，體恤基層的辛勞！

    蕭姓女警今表示，合歡山雪季交通疏導勤務係警察份內工作，分局所提供的禦寒裝備均相當充足，勤務期間也有妥善安排輪班，讓同仁體力能適時調整，雖然天氣寒冷，但她在執勤過程中並未感到受凍不適，感謝社會各界對她的關心與對警察工作的支持。

    南投縣警局仁愛警分局分局長董育男（左）帶熱飲慰勞蕭姓女警。（警方提供）

    南投縣警局仁愛警分局分局長董育男（左）帶熱飲慰勞蕭姓女警。（警方提供）

