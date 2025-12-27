驚！7-11「賣貨便」成詐團新目標 詐騙手法曝光

假買家說付款時遇到問題，並提供「賣貨便假客服」連結。圖為假的7-11「賣貨便」LINE連結，好友僅391人、追蹤者0，無認證。（圖由民眾提供）

7-11「賣貨便」的官方LINE帳號是「@myship711」，追蹤人數約5.7萬人。（翻攝LINE）

警政署打詐儀表板揭露詐騙手法前5名中，網路購物詐騙居冠；彰化林姓男子販賣商品，卻險遭偽冒賣貨便認證的詐騙釣魚網站詐騙。警方指出，「賣貨便詐騙」層出不窮，似已成為詐團詐騙新目標；假買家騙賣家的詐騙手法，不外乎是提供偽造客服網址，以及實名制認證與金流認證，形成一條龍服務，讓被害人一步步落入陷阱，盜取金錢後即迅速消失。

警方指出，「賣貨便」的詐騙套路，是假買家主動與賣家聯繫假裝有意購買商品，緊接著對方會說付款時遇到問題，這時會提供「賣貨便假客服」連結，並由假客服出面聲稱因賣家缺乏金流認證，無法完成交易，因此需要賣家提供銀行帳戶資料來核實，待賣家給予銀行帳號、密碼等驗證資料後，詐團便從帳戶中盜取款項，至此消失的無影無蹤。

警方說，詐騙集團通常會使用急迫的語氣，製造被害人心理壓力，無法冷靜思考，甚至營造出若不趕快處理就會被報案或罰款的氛圍；例如詐團PO「割腕流血」照片給林姓男子，還搬出「警察」、「自殺」等字眼，意圖就是製造恐慌的氛圍，事實上都是「詐騙套路」。民眾不要點擊陌生人提供的客服連結，欲聯繫交易平台客服，應使用平台官網上的客服資訊。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

「賣貨便」成詐團新目標。（圖由民眾提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法